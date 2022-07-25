Украинская звезда "Сватов" оплевала спасшего ей жизнь Добронравова: Агония у человека

Когда-то актеры из сериала "Сваты" и в жизни, казалось, были большой семьей, но недавно все изменилось.

В 2014-м сериал "Сваты" украинской студии "Квартал-95" оказался под угрозой закрытия, поскольку некоторым артистам был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма. К 2021 году команда с горем пополам, но все-таки сняла седьмой сезон полюбившейся миллионам комедии. Его премьера состоялась на ТВ минувшей зимой.

В этом году из-за политической обстановки часть артистов из "Сватов" разделилась на несколько лагерей: те, кто выступает против спецоперации на Украине, те, кто поддерживает действия российской армии, и те, кто предпочитает не высказываться о последних событиях и не обозначать свою позицию.

Так, украинская звезда Анна Кошмал, которая сыграла внучку Женьку в сериале "Сваты", разорвала все связи с российскими коллегами, которые не критикуют власть за спецоперацию на Украине. Об этом рассказала Инна Королева, сыгравшая мать Женьки в популярной комедии.

Получается, что Кошмал попросту плюнула в экранных бабушек и дедушек, в частности – Федора Добронравова, который, по словам Королевой, спас Анне жизнь. Инна сообщила, что однажды артист едва ли не на руках нес юную коллегу в больницу. Мол, как бы то ни было, так поступать нельзя. "Не можешь понять — это агония у человека или упадок сил", – сказала Королева.