Трагедия для всей семьи: Стало известно об уходе 60-летнего Добронравова

Внезапный уход Федора Добронравова наделал много шума.

Знаменитый актер полюбился многим зрителям, благодаря роли в сериале "Сваты", где он сыграл простого деревенского мужчину Ивана Будько. Проект существует с 2008 году, а вместе с ним рос и развивался персонаж Федора Добронравова.

Сложно представить будущее картины без 60-летнего народного артиста, ведь в ее новом сезоне народ не увидит своего любимчика. Не так давно стало известно о том, что звезда театра и кино уходит из нашумевшего проекта. Кинокритик Алексей Двоеглазов предположил, что знаменитости просто-напросто надоело пребывать в одном амплуа.

Да, и сам Федор Добронравов признался, что устал играть непосредственного Ивана Будько. Возможно, для него самого прощание с сериалом станет новым этапом в творчестве, однако для семьи "Сватов" это будет настоящей трагедией. Кинокритик объяснил, что ключевой фигурой и визитной карточкой картины был именно коллега Татьяны Кравченко, а без него закрытие проекта становится очень даже реальным.

Однако попытка существовать без народного артиста, уверен Алексей Двоеглазов, у сериала все же появится. "Думаю, продюсеры не будут убивать курицу, которая несет золотые яйца", – пояснил он свою позицию.

К тому же, главных героев, которые также полюбились народу, в картине много Ключевым фактором в будущем "Сватов" будут рейтинги: если после ухода Федора Добронравова они будут плохими, то любимую многими ленту все же могут закрыть.