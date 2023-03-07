"Алкоголизм и нищета под забором": изнывающий от боли Добронравов дошел до ручки

Добронравов сделал большое признание.

Наследник актерского таланта и сын звезды "Сватов" Федора Добронравова Виктор сыграл главную роль в новой премьере московского театра им. Вахтангова. На сцене — новый спектакль, посвященный жизни Вольфганга Амадея Моцарта. Виктор Добронравов постарался передать на сцене все тонкости характера музыканта и его непростой жизни.

По словам сына Федора Добронравова, роль далась ему непросто. 39-летний артист выполнял разные трюки на сцене. А во время сцены со смертью он так погрузился в образ, что сам почувствовал недомогание. Изнывающий от боли Добронравов закончил спектакль в муках.

Спустя 200 лет после смерти композитора, ученые не знают причину его смерти. Авторы "Амадея" выбрали версию и диагноз алкоголизм. Виктор Добронравов вместе с героем дошел до ручки вместе с героем, показав зрителям страшные последствия.

"По одной из версий, 35-летний музыкант умер от последствий алкоголизма и нищеты под забором и похоронен в общей могиле с другими нищими. Правда, позже, его тело эксгумировали и перезахоронили, но куда точно доподлинно не известно", — так звучит легенда, которую сын Федора Добронравова воплотил на сцене театра.