Разъяренная Тюльпанова набросилась на людей после слухов о свадьбе

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова снова вступила в брак в начале января. Милана Тюльпанова сыграла свадьбу с новым возлюбленным на Мальдивских островах. Им оказался петербургский бизнесмен по имени Евгений. Женщина была сильно воодушевлена статусом супруги, но не получила от поклонников желаемой отдачи. Многие россияне решили, что Милана Тюльпанова устроила свадьбу ради шумихи, а торжество на Мальдивах – обычный пиар-ход, чтобы стать более популярной.
Когда звезда начала изучать комментарии пользователей Сети о ее замужестве, то сильно разгневалась. Она решила, что стала жертвой хейтеров, которую незаслуженно обвинили в стремлении обрести женское счастье. Милана Тюльпанова опубликовала для подписчиков инстаграм-канала длинное письмо, в котором жестко пояснила, что способна выдержать любую критику в свой адрес. Она припомнила время, когда собиралась стать женой Александра Кержакова, но в ожидании поздравлений получила тонну неприятных и обидных высказываний от россиян.
Преданные фанаты поняли чувства знаменитости и решили повлиять на ее настроение. Они пожелали ей мира в семье, любви и всех прочих благ, которые обычно адресуют молодым женам. Милана Тюльпанова получила поддержку пусть и не всех комментаторов, но все же большой группы людей, которая по-настоящему рада за нее.
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