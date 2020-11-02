"Для меня это норма": Тюльпанова о многочисленных пластических операциях

Милана Тюльпанова никогда не была скрытным представителем российского шоу-бизнеса. На этот раз девушка решила ответить на часто задаваемые вопросы.

Экс-супруга Александра Кержакова опубликовала пост в личном блоге, в котором подробно рассказала о всевозможных инъекциях и пластических операциях.

Пользователи сети часто уличала модель в использовании фотошопа и всевозможных эффектов. Однако некоторые даже и не подозревали, что модель не вылезает из кабинетов пластических хирургов.

Выяснилось, что целая команда профессионалов трудится не только над лицом Миланы, но и над всем ее телом. Тюльпанова уверена, вмешательства подобного рода не несут в себе ничего плохого, а только лишний раз поднимают ее самооценку.

"Для меня является абсолютной нормой улучшать себя внешне и внутренне. По‑моему, эти две инвестиции – самые грамотные для любого человека, который в хорошей степени является эгоистом", – громко заявила модель.

Более того, Милана добавила, что регулярные занятия спортом и правильное питание не помогут девушкам стать обладательницами рельефного пресса и упругих бедер. На счету Тюльпановой: маммопластика, липоскульптурирование с прорисовкой рельефных мышц живота и липофилинг.

По словам модели, результат операций проявляется уже на первом осмотре пластического хирурга. А вот регулярные тренировки начинают корректировать фигуру только спустя несколько месяцев.