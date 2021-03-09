"Никаких подарков не дарит": Кержаков наплевал на малолетнего сына

После расставания звездной пары трехлетний Артемий остался жить с матерью. По словам светской львицы, Александр Кержаков не участвует в жизни сына.
Милана Тюльпанова сообщила, что футболист навещает малыша максимум раз в полгода. "Никаких подарков не дарит", – посетовала бывшая жена спортсмена. При этом она добавила, что алименты Александр Кержаков платит добросовестно.
Милана Тюльпанова предположила, что спортсмен редко видится с сыном из-за того, что живет сейчас в Томске, тренируя там местных коллег. Что касается мальчика, то он отвык от отца и, по словам телеведущей, об Александре Кержакове не спрашивает.
А вот с нынешним избранником Миланы Тюльпановой, предпринимателем Евгением, ребенок подружился. Недавно пара устроила свадебную церемонию на Мальдивах. Влюбленные часто ссорятся, и их бурные отношения активно обсуждаются публикой.
Напомним, после скандального развода Александр Кержаков намеревался отобрать Артемия у бывшей жены. Однако суд принял сторону Миланы Тюльпановой, оставив ребенка матери.
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