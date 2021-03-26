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"Человек не считает себя больным": экс-супруга лишила Кержакова сына

"Человек не считает себя больным": экс-супруга лишила Кержакова сына

Футболист был женат три раза. Однако почти все его отношения завершились громкими скандалами. Самый обсуждаемый роман с Миланой Тюльпановой закончился достаточно давно, но его обсуждения продолжаются до сих пор.
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Три года назад форвард обвинил супругу в том, что у нее имеется зависимость. О пристрастии Миланы к наркотикам тогда говорили многие, но Александр не выдержал и попытался забрать у нее сына. Суд встал на сторону матери и отказал ему.

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 Александр Анатольевич Кержаков

Александр Анатольевич Кержаков футболист, нападающий

Вспоминать о тяжелом конфликте Кержаков не любит, но журналисты часто выводят его на этот неприятный диалог. Футболист убежден, что сделал все для того, чтобы спасти их союз. Однако все попытки образумить даму сердца оказались тщетными. Александр уверен, что главным злом являются запрещенные вещества и алкоголь. Они и погубили его брак.

Он в очередной раз заявил о том, что не бил своих возлюбленных и никогда не стал бы этого делать, все слова на эту тему – выдумка. "Если человек не считает себя больным, его невозможно вылечить", – отметил футболист, подчеркнув, что изо всех сил хотел вылечить Милану.

Александр Кержаков очень скучает по сыну. Дело в том, что иногда экс-супруга лишает его возможности видеться с Артемием. Недавно это продолжалось около двух месяцев. Тогда ему задержали зарплату, и он не мог оплатить алименты. Милана запретила ему связываться с наследником до получения денег. На днях они все же поговорили по видеосвязи.

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Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 13:19 Источник: Sports.ru ✓ Надежный источник

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