"Со своей мымрой": бывшая Кержакова вляпалась в отношения с хитрым мужиком

Дочь сенатора Вадима Тюльпанова развелась с форвардом сборной России Александром Кержаковым, так как разочаровалась в нем. Он манипулировал девушкой и не пускал гулять с подругами. Брак распался.
Теперь Милана Тюльпанова снова счастлива. Она встречается с бизнесменом по имени Евгений. В своем "Инстаграм" телеведущая выложила фото с новым избранником.
Поклонники оценили выбор Миланы Тюльпановой. Они пожелали новоиспеченной паре счастья и взаимопонимания. Однако некоторые по глазам Евгения поняли, что он не так прост, как кажется. Кое-кто обратил внимание, что бывший муж Миланы тоже последовал ее примеру.
"Хитрый дядька. Эх, Милана, вляпаешься"; "Так интересно, вы фотографию загрузили с молодым человеком, и Кержаков бегом загрузил после вас со своей мымрой", – написали фолловеры.
Милана Тюльпанова рассказала, что пока не хочет подробно рассказывать о своем новом возлюбленном. Ее верные подписчики постепенно узнают о нем много нового.
"Я его очень уважаю, он замечательный мужчина, и у нас очень теплые отношения, в которых он меня ставит на 1 место", – поделилась Милана Тюльпанова.
Телеведущая уже успела несколько раз слетать в совместный отдых с Евгением. Пока их отношения гармоничны, что будет дальше – покажет время. Фанаты надеются, что пару ждет блестящее будущее.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Конец
Россия
Дом 2
Иностранные выражения и поговорки
Аватарки
За что можно любить Россию?
Дочь моя, благославляю тебя на брак