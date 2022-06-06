Почему ты меня не пригласил на свадьбу с новой тетей: сын шокирован бесстыдством Кержакова

Бывший игрок "Зенита", "Динамо", "Севильи" и сборной России Александр Кержаков женился в четвертый раз. Очередной избранницей 39-летнего Кержакова стала продюсер Евгения Ледащева. Пышное торжество прошло в Петербурге. Там присутствовали звезды футбола и шоу-бизнеса, а вот родного сына футболист на порог не пустил.



Поскольку ловеласа-отца сын Артемий видит редко, то мальчик решил обратиться к нему через видеопослание в социальных сетях. "Я очень люблю своего папу, у него вчера была свадьба, это мама мне сказала, – говорит Артемий. – Почему он меня не позвал?! Я хотел его поздравить, потому что никогда не видел, как у него свадьба проходит".

"Он меня никогда не забирает, ни на денек, ни два, ни на три, – продолжает 5-летний мальчик. – Я ему в Дубай сам звонил, потому что он мне не звонит. А мне так хочется с ним почаще видеться..."

Сама Милана Тюльпанова пояснила: "На фоне всей этой шумихи и ненужной мишуры, бесконечных попыток найти счастье в жизни с "тем самым человеком", люди, к сожалению, забывают о главном – о своих детях. Не отдают себе отчет, какую боль, какие психологические удары наносят им. В итоге ребенок вырастает во взрослого недолюбленного человека".

Напомним, Милана Тюльпанова и Александр Кержаков были вместе с 2015 по 2018 год, и только через год после расставания официально оформили развод. Первое время Александр Кержаков хотел лишить бывшую жену родительских прав и самостоятельно воспитывать сына. Сейчас Кержаков обязан выплачивать Тюльпановой алименты — шестую часть дохода.

