Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства. "Консульский отдел посольства США в Москве из-за проблем с водоснабжением в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В случае возникновения срочной необходимости, связаться с американскими дипломатами можно будет по Сети. Также сообщается, что отдел американских граждан будет рассматривать экстренные запросы.