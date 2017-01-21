Мужчину задержали за стрельбу на юго-западе Москвы

Возле дома 10 по Ленинскому проспекту на юго-западе Москвы сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, который совершил несколько выстрелов в воздух из сигнального оружия на базе пистолета Макарова. По предварительным данным, злоумышленником руководили хулиганские побуждения. "Также было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – цитирует агентство городских новостей "Москва" пресс-службу столичного главка МВД. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Мир ждут потопы, извержения и новые революции
Диагноз "эпилепсия" стал приговором для стритрейсерши
Легкоатлет Андрей Дмитриев станет героем фильма немецкого канала ARD, который выйдет 22 января
Трогательным моментом завершилась церемония официального вступления в должность президента США