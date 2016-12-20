Знаменитую теннисистку в своем доме ранили ножом

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова была доставлена в больницу с ножевым ранением левой руки. Травму она получила в собственном доме в чешском городе Простеев. В полиции считают, что речь может идти о попытке ограбления. В данный момент жизни спортсменки ничего не угрожает, отметили медики.