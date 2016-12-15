ФСБ нашла взрывчатку в квартире на юго-западе Москвы

Сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку в одной из квартир дома номер 11 на улице Наметкина на юго-западе столицы. Как передает Life.ru, после того как вещества были вывезены, возле здания сняли оцепление. "Взрывное устройство обезврежено в квартире на десятом этаже. Всего было эвакуировано 145 человек, из них 19 детей", – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. На месте ЧП продолжают работать спецслужбы.