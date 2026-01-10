Возрождение сияния: в усадьбе Останкино завершили реставрацию исторических люстр

150-летние светильники из Египетского павильона обрели первозданный блеск.

В усадьбе Останкино завершилась кропотливая работа по возрождению четырех исторических люстр Египетского павильона. Эти осветительные приборы, созданные в 1840‑х годах на Императорском стеклянном заводе, спустя полтора столетия вновь заиграли хрустальными бликами. Весной 2026 года, с открытием летнего сезона, посетители смогут увидеть обновленные экспонаты во всем их великолепии.

Каждый светильник представляет собой сложный ансамбль — металлическую основу, украшенную тысячами хрустальных элементов, которые за долгие годы утратили первозданный блеск. Да и сами конструкции люстр к 2025 году требовали серьезного вмешательства специалистов: время оставило след на позолоте, креплениях и прозрачных подвесках.

Первым этапом стала фотофиксация текущего состояния люстр перед началом реставрационного процесса. Затем последовал деликатный демонтаж хрустального убранства и металлических элементов. При исследовании выяснилось, что каркас люстр был покрыт защитным слоем олифы. Этот традиционный материал, широко применявшийся в живописи и обработке металла, со временем придавал поверхностям тусклый коричневатый оттенок. Перед мастерами встала задача: сохранить остатки позолоты, вернуть целостность колористического восприятия и при этом укрепить конструкцию.

Реставратор Михаил Кружалин сосредоточился на восстановлении металлической основы — усилил каркас, провел консервацию очищенных поверхностей, обеспечив защиту без ущерба для исторического облика. Георгий Филиппов, художник‑реставратор второй категории с 20‑летним стажем работы в усадьбе, взял на себя заботу о хрустале. Ему предстояло очистить свыше двух тысяч деталей на каждой люстре, восстановить крепления и заменить утраченные элементы, максимально сохраняя аутентичность.

Ключевой принцип реставрации — минимизация замен. Мастера скрупулезно проверяли каждую деталь, решая, можно ли ее восстановить или требуется изготовить ее заново. Особое внимание уделялось креплениям: их ревизия позволила сохранить значительную часть оригинальных элементов 1840‑х годов. Даже при замене хрустальных фрагментов приоритет отдавался воссозданию исторического облика.

Важной частью работы стала транспортировка и финальная установка люстр. Мастера лично сопровождали экспонаты, контролируя упаковку, перевозку и монтаж. После распаковки во дворце специалисты совместно с сотрудниками музея проверили надежность всех соединений. Завершающим аккордом стало торжественное поднятие люстр под потолок, где они заняли свое историческое место.

Результат усилий коллектива был высоко оценен: Георгий Филиппов и Михаил Кружалин стали лауреатами конкурса «Московская реставрация». Их работа — не просто восстановление предметов, а сохранение культурного кода эпохи, где каждая хрустальная грань и позолоченный элемент рассказывают историю мастерства XIX века. Весной 2026 года гости смогут воочию увидеть, как бережное отношение к наследию возвращает к жизни шедевры прошлого.