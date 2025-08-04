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Понедельник 4 августа

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Квартиры в новостройке на Изумрудной улице выбрали более 180 участников реновации

Квартиры в новостройке на Изумрудной улице выбрали более 180 участников реновации
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Просмотры организованы для жителей двух старых пятиэтажек Лосиноостровского района.

Более 220 тысяч москвичей уже получили новые квартиры по программе реновации. Среди них – 180 жителей домов 48 корпуса 1 и 48 корпуса 2 по Изумрудной улице в Лосиноостровском районе на северо-востоке столицы.

Расселять две старые пятиэтажки на Изумрудной улице начали в конце мая текущего года. За два летних месяца более 300 жителей этих домов приступили к осмотру предлагаемых городом новых квартир в новостройке поблизости по адресу: Изумрудная улица, дом 44/2. Многие горожане уже сделали свой выбор, в том числе более 180 человек оформили документы на равнозначное жилье с чистовой отделкой и необходимым оборудованием.

Новый жилой комплекс, куда переезжают из пятиэтажек на Изумрудной улице владельцы недвижимости, насчитывает 161 квартиру. Пять из них адаптированы для маломобильных жителей: там более широкие проходы, чтобы удобнее было разворачиваться на коляске, оборудованные поручнями санузлы, расположенные на удобной высоте выключатели. Из подъезда новостройки можно выйти как во двор с оборудованными зонами для отдыха и занятий спортом, так и на улицу, где имеется гостевая автомобильная парковка. В доме предусмотрены помещения для консьержей, хранения колясок. Первый этаж нежилой, там в будущем появятся объекты социального и бытового назначения.

Новый ЖК возведен около парка «Торфянка» и Лосиноостровского лесопарка. Все важные для жителей объекты: образовательные учреждения, поликлиники, магазины, кафе, службы бытового сервиса также расположены поблизости.

Всего в Лосиноостровском районе в программу реновации вошло 68 старых домов, в которых проживает более 12,1 тысячи москвичей. На текущий момент для переселения участников программы в Лосиноостровском районе передано уже девять новостроек. Все жилые комплексы возведены с учетом критериев безбарьерной среды, дворы благоустроены, придомовая территория озеленена. Чтобы переселение проходило для горожан максимально комфортно и чтобы жители могли максимально сохранить привычную окружающую среду после переезда, жилые комплексы стараются возводить рядом с расселяемыми домами.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, в равнозначные новые квартиры переедут почти миллион москвичей.

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4 августа 2025, 13:23
Фото: mos.ru
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