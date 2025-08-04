Квартиры в новостройке на Изумрудной улице выбрали более 180 участников реновации

Просмотры организованы для жителей двух старых пятиэтажек Лосиноостровского района.

Более 220 тысяч москвичей уже получили новые квартиры по программе реновации. Среди них – 180 жителей домов 48 корпуса 1 и 48 корпуса 2 по Изумрудной улице в Лосиноостровском районе на северо-востоке столицы.

Расселять две старые пятиэтажки на Изумрудной улице начали в конце мая текущего года. За два летних месяца более 300 жителей этих домов приступили к осмотру предлагаемых городом новых квартир в новостройке поблизости по адресу: Изумрудная улица, дом 44/2. Многие горожане уже сделали свой выбор, в том числе более 180 человек оформили документы на равнозначное жилье с чистовой отделкой и необходимым оборудованием.

Новый жилой комплекс, куда переезжают из пятиэтажек на Изумрудной улице владельцы недвижимости, насчитывает 161 квартиру. Пять из них адаптированы для маломобильных жителей: там более широкие проходы, чтобы удобнее было разворачиваться на коляске, оборудованные поручнями санузлы, расположенные на удобной высоте выключатели. Из подъезда новостройки можно выйти как во двор с оборудованными зонами для отдыха и занятий спортом, так и на улицу, где имеется гостевая автомобильная парковка. В доме предусмотрены помещения для консьержей, хранения колясок. Первый этаж нежилой, там в будущем появятся объекты социального и бытового назначения.

Новый ЖК возведен около парка «Торфянка» и Лосиноостровского лесопарка. Все важные для жителей объекты: образовательные учреждения, поликлиники, магазины, кафе, службы бытового сервиса также расположены поблизости.

Всего в Лосиноостровском районе в программу реновации вошло 68 старых домов, в которых проживает более 12,1 тысячи москвичей. На текущий момент для переселения участников программы в Лосиноостровском районе передано уже девять новостроек. Все жилые комплексы возведены с учетом критериев безбарьерной среды, дворы благоустроены, придомовая территория озеленена. Чтобы переселение проходило для горожан максимально комфортно и чтобы жители могли максимально сохранить привычную окружающую среду после переезда, жилые комплексы стараются возводить рядом с расселяемыми домами.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, в равнозначные новые квартиры переедут почти миллион москвичей.