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Дозорщик-император, бабка бронзовая, красотка-девушка: какие стрекозы водятся в Москве

Дозорщик-император, бабка бронзовая, красотка-девушка: какие стрекозы водятся в Москве
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Хищные насекомые помогают регулировать численность комаров, мух и слепней.

На зеленых территориях Москвы летом можно встретить самых настоящих летающих хищников. Речь о стрекозах, множество видов которых обитает в парках и лесных массивах столицы. Эти насекомые играют важную роль в поддержании экологического баланса города. Дело в том, что основу рациона взрослых стрекоз составляют кровососущие насекомые, в том числе комары, мухи и слепни, которые доставляют человеку и домашним животным много неприятных ощущений. Таким образом хищники контролируют их численность.

Чаще всего в Москве можно встретить представителей таких видов стрекоз, как плосконожка обыкновенная и бабка бронзовая. Но всего обитают здесь более 13 видов этих насекомых, некоторые из которых считаются редкими и занесены в Красную книгу Москвы. Среди последних – дозорщик-император, красотка-девушка и коромысло тонкое.

Плосконожка обыкновенная относится к мелким стрекозам с прозрачными крыльями. Самца можно узнать по голубому окрасу с черными полосками на голове и брюшке, а самку по зеленовато-серому. Охотятся они на комаров и мошек. Свое название получили из-за перьевидного расширения голени средних и задних ног у самцов, что считается главной отличительной особенностью этого вида.

Бабка бронзовая – стрекоза средних размеров. Тело металлически блестящее, изумрудно-зеленого или бронзового цвета, без светлых пятен. Самцы отличаются быстрым, маневренным полетом. Они патрулируют территорию над водоемом, следуя раз за разом по одному и тому же маршруту и отгоняя соперников. Они активны в течение дня, проводят почти все время в полете. Могут удаляться на расстояние от трех до пяти километров от водоемов. Основная пища стрекоз – мухи, комары, моль и другие мелкие летающие насекомые.

Вид дозорщик-император занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. Это крупная пестро окрашенная стрекоза. Ее можно узнать по шипам на наружной стороне голеней задних ног, что делает их значительно длиннее. Интересная особенность этих стрекоз заключается в том, что они могут долго, иногда в течение нескольких дней, сохранять свои излюбленные места охоты.

У красотки-девушки также вторая категория редкости. Это стрекоза средних размеров. Крылья самцов полностью окрашены в синий цвет. У самок они более дымчатые, а жилки бурые, без блеска. Обычная среда их обитания - берега небольших водоемов и рек со спокойной или медленно текущей водой и множеством растительности.

Вид коромысло тонкое, или зеленобокое, имеет первую категорию редкости. У него коричневые грудь и брюшко, прозрачные и неокрашенные крылья, зеленые глаза, а на втором брюшном сегменте есть характерное желтое треугольное пятно. Увидеть коромысло тонкое можно с июня по сентябрь. Эти стрекозы активны в дневное время, хотя могут бодрствовать и ночью. Любят теплую и солнечную погоду, отдыхают на верхушках деревьев.

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29 июля 2025, 09:20
Фото: mos.ru/ Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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