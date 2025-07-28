В здании Московской шерстоткацкой мануфактуры нашли уникальные артефакты

Четырехэтажное здание на улице Петра Алексеева (дом 12) признано объектом культурного наследия регионального значения.

Во время реставрации производственного корпуса Московской шерстоткацкой мануфактуры специалисты обнаружили уникальные артефакты, представляющие интерес с точки зрения истории памятника.

Четырехэтажное здание на улице Петра Алексеева в Москве было построено в 1900 году по проекту архитектора Алексея Милюкова. Это единственный сохранившийся до наших дней элемент комплекса Московской шерстоткацкой мануфактуры купцов Саксов.

Появление Московской шерстоткацкой мануфактуры связано именем купчихи Софии Сакс, которая в 1889 году организовала полукустарное шерстоткацкое производство в селе Спас-Сетунь. Сначала оно состояло из 24 ручных ткацких станков, которые вырабатывали гладкую шерстяную ткань, и 16 жаккардовых – для узорчатых тканей. 4 марта 1898 года, София Сакс подала прошение об учреждении акционерного общества «Московская шерстоткацкая мануфактура» с начальным капиталом в 225 тысяч рублей, оснащением 120 ткацкими станками при 300 рабочих. Оно было удовлетворено.

Для строительства фабрики на левом берегу реки Сетунь был приобретен пустырь площадью в 22 га. К 1900 году был готов четырехэтажный фабричный корпус, в котором разместилось ткацкое производство. После революции 1917 года мануфактура была национализирована и получила имя Кунцевской ткацко-отделочной фабрики. В постсоветские годы на территории фабрики расположился бизнес-парк «Октябрь», здания заняли арендаторы.

В настоящее время здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты под контролем Мосгорнаследия проводят его реставрацию. В первую очередь были проведены противоаварийные работы. Поверхности фасадов расчистили, демонтировали поздние советские пристройки и отреставрировали металлические детали.

В ходе работ по кирпичной кладке специалисты обнаружили кирпичи с оттисками различных фабрик, например с клеймом «Т-во В.К. Шапошников* / М.В. Челноков и Ко», датируемым последней четвертью XIX – первой четвертью XX века; кирпич с клеймом «Завод Я.А. Меркель», произведенный на заводе в Астраханском уезде и датируемый тем же периодом. Если первый встречается на московских объектах довольно часто, то второй – редкость. Такие находки свидетельствуют о том, что для возведения здания использовался разнообразный строительный материал.

Найденные кирпичи с клеймами являются артефактами, представляющими интерес с точки зрения истории памятника. Плохое состояние не позволяет их использовать в дальнейшем. Они будут представлены на очередной выставке реставрационных находок, организуемой Мосгорнаследием. Кроме того, в кирпичной кладке реставраторы обнаружили записку крестьянина Ивана Шуйкова, которая относится к 1903 году.