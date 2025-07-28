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В здании Московской шерстоткацкой мануфактуры нашли уникальные артефакты

В здании Московской шерстоткацкой мануфактуры нашли уникальные артефакты
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Четырехэтажное здание на улице Петра Алексеева (дом 12) признано объектом культурного наследия регионального значения.

Во время реставрации производственного корпуса Московской шерстоткацкой мануфактуры специалисты обнаружили уникальные артефакты, представляющие интерес с точки зрения истории памятника.

Четырехэтажное здание на улице Петра Алексеева в Москве было построено в 1900 году по проекту архитектора Алексея Милюкова. Это единственный сохранившийся до наших дней элемент комплекса Московской шерстоткацкой мануфактуры купцов Саксов.

Появление Московской шерстоткацкой мануфактуры связано именем купчихи Софии Сакс, которая в 1889 году организовала полукустарное шерстоткацкое производство в селе Спас-Сетунь. Сначала оно состояло из 24 ручных ткацких станков, которые вырабатывали гладкую шерстяную ткань, и 16 жаккардовых – для узорчатых тканей. 4 марта 1898 года, София Сакс подала прошение об учреждении акционерного общества «Московская шерстоткацкая мануфактура» с начальным капиталом в 225 тысяч рублей, оснащением 120 ткацкими станками при 300 рабочих. Оно было удовлетворено.

Для строительства фабрики на левом берегу реки Сетунь был приобретен пустырь площадью в 22 га. К 1900 году был готов четырехэтажный фабричный корпус, в котором разместилось ткацкое производство. После революции 1917 года мануфактура была национализирована и получила имя Кунцевской ткацко-отделочной фабрики. В постсоветские годы на территории фабрики расположился бизнес-парк «Октябрь», здания заняли арендаторы.

В настоящее время здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты под контролем Мосгорнаследия проводят его реставрацию. В первую очередь были проведены противоаварийные работы. Поверхности фасадов расчистили, демонтировали поздние советские пристройки и отреставрировали металлические детали.

В ходе работ по кирпичной кладке специалисты обнаружили кирпичи с оттисками различных фабрик, например с клеймом «Т-во В.К. Шапошников* / М.В. Челноков и Ко», датируемым последней четвертью XIX – первой четвертью XX века; кирпич с клеймом «Завод Я.А. Меркель», произведенный на заводе в Астраханском уезде и датируемый тем же периодом. Если первый встречается на московских объектах довольно часто, то второй – редкость. Такие находки свидетельствуют о том, что для возведения здания использовался разнообразный строительный материал.

Найденные кирпичи с клеймами являются артефактами, представляющими интерес с точки зрения истории памятника. Плохое состояние не позволяет их использовать в дальнейшем. Они будут представлены на очередной выставке реставрационных находок, организуемой Мосгорнаследием. Кроме того, в кирпичной кладке реставраторы обнаружили записку крестьянина Ивана Шуйкова, которая относится к 1903 году.

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28 июля 2025, 12:40
Фото: mos.ru /Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
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