Фестиваль вьетнамской культуры проходит в самом центре Москвы

Праздник, который продлится целую неделю, приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Социалистической Республикой Вьетнам.

Познакомиться с культурой и традициями Вьетнама смогут москвичи и гости столицы, посетив Манежную площадь с 26 июля по 3 августа. Здесь в самом центре Москвы организованы тематические площадки фестиваля вьетнамской культуры, где можно попробовать национальные блюда, посмотреть выставки традиционных национальных изделий, узнать азы местных боевых искусств и многое другое.

«Приглашаем познакомиться с традициями и культурой Вьетнама. До 3 августа здесь, на одной из площадок масштабного проекта «Лето в Москве», пройдет больше 100 мероприятий – это выступления артистов, театральные представления, творческие занятия и гастрономическая программа», – обратилась к москвичам и туристам на церемонии открытия фестиваля заместитель мэра столицы Сергунина.

На Манежной площади в эти дни работает несколько тематических зон. В одной из них гости могут послушать звучание традиционных национальных музыкальных инструментов, в другой научатся готовить национальные угощения, такие как суп фо-бо, спринг-роллы и сладости из зеленого риса, в третьей – посмотреть спектакли кукольного театра.

В павильонах можно приобрести на память напечатанные рисунки, выполненные в технике донг хо, предметы лакового искусства и конусные шляпы нон с живописным декором. Под руководством мастеров все желающие смогут слепить игрушки из рисового теста. Здесь же проходят показательные выступления по вьетнамскому боевому искусству и танцам.

Кроме того, в дни фестиваля на площадке работают три выставки. В рамках экспозиции «Ханой и 12 сезонов цветов» дизайнер Ву Вьет Ха демонстрирует свою коллекцию национальных костюмов – аозаев. С помощью изображений ромашек, лилий и лотоса на нарядах автор рассказывает о смене времен года во вьетнамской столице. Каждое растение связано с его воспоминаниями о городе. На выставке «Вьетнамское искусство лака – калейдоскоп уникальных изделий» презентовали предметы, созданные на стыке старинных традиций и современности известным национальным брендом. Фотовыставка «Вьетнам - страна и люди» посвящена регионам этого государства, их жителям и самобытным пейзажам.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на соответствующей странице в туристическом сервисе Russpass.