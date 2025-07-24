Особняк на Большой Полянке признан объектом культурного наследия

Построенное в XIX веке здание помнит Сергея Есенина и многих других выдающихся личностей.

Главный дом и флигель усадьбы на улице Большая Полянка пополнили Единый государственный реестр объектов культурного наследия и взяты под охрану государства.

Усадьба является архитектурным свидетелем многих исторических событий, происходивших в Москве с конца 18 века. Изначально она принадлежала князьям Барятинским. В 1793 году ее вместе с соседним участком приобрел статский советник Михаил Безсонов. До 1812 года здесь стоял деревянный главный дом с портиком, фланкированный двумя флигелями. Южный каменный флигель пережил пожар 1812 года и сохранился до наших дней.

После смерти Безсонова в 1827 году усадьба сменила несколько владельцев, в частности в 1872 году она принадлежала Авдотье Рукавишниковой. Бывший флигель стал главным домом. Его надстроили мезонином и оформили в эклектичном стиле: появились портик с коринфскими пилястрами, сложный карниз, лепнина и чугунное крыльцо. Уличный фасад украсили аттиком и балюстрадой. Большую часть территории занимал сад.

Затем право собственности перешло к купцам Чекалиным. Они возвели ограду с каменными столбами и воротами вдоль улицы. В 1893 году усадьбу приобрел меценат Петр Смирнов, который сдавал особняк в аренду. В 1912–1914 годах врачи Тимофей Белугин и Абрам Розенталь купили усадьбу у наследников Петра Смирнова и открыли в ней санаторий для лечения нервных расстройств.

Именно сюда 17 декабря 1923 года поступил русский поэт Сергей Есенин. В тот период он переживал тяжелый разрыв отношений с Айседорой Дункан и ссору с поэтом Анатолием Мариенгофом. Чтобы оградить поэта от скандалов, родные отправили его в санаторий на Большой Полянке. Здесь Сергей Есенин проходил водолечение, общался с пациентами и персоналом и даже устраивал поэтические вечера.

За последнее время Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнили 142 памятника архитектуры, теперь в нем значится 3975 исторических зданий и сооружений. Все они находятся под государственной охраной. Их владельцы и арендаторы обязаны обеспечивать сохранение и содержание построек в соответствии с утвержденным предметом охраны.