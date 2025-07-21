Салат на шпажках и вареники с киви: чему учат юных москвичей на рыбных рынках столицы

Шефы кулинарных студий делятся с ребятами самыми вкусными и необычными рецептами.

На рыбных рынках «Москва – на волне» в районах Митино и Косино-Ухтомский, а также на межрегиональной ярмарке на Семеновской площади каждую неделю ждут юных гостей на познавательные практические занятия по кулинарии. Опытные наставники учат ребят обращаться с кухонной утварью и готовить простые, но вкусные блюда, которые с легкостью можно потом повторить дома.

Так, в студии межрегиональной ярмарки на Семеновской площади ребята под руководством профессиональных кулинаров могут научиться готовить свекольные пхали, греческий салат на шпажках, ленивые творожные вареники с киви, томатный борщ и многое другое. На рыбных рынках юным гостям расскажут о приготовлении льняных блинов с рыбным паштетом и имбирем, солянки с морепродуктами, фруктового салата с мятой и осьминогами, пшенной каши с судаком и пармезаном. Все рецепты соответствуют двум главным требованиям: они несложные в выполнении и не включают редких ингредиентов. Сразу после мастер-класса юные повара и их родители могут приобрести необходимые продукты тут же на межрегиональной ярмарке или рыбном рынке, чтобы дома повторить новое блюдо.

В дни праздников и городских фестивалей мастер-классы становятся тематическими. Специальное меню разрабатывают к новогодним каникулам, китайскому Новому году, Масленице и другим знаменательным датам и событиям. На мастер-классах соблюдают все меры безопасности. Юным поварам выдают фартуки, защитные шапочки и перчатки. Занятия начинаются с обучения безопасному обращению с ножом и другими приборами, которые используют в работе на кухне.

Помимо кулинарных мастер-классов, гости могут стать свидетелями зрелищных сражений шеф-поваров, выступлений музыкантов и театральных постановок. На рынках действует зона «Готовим на месте», где повара бесплатно готовят для посетителей приобретенную продукцию.

Рыбный рынок «Москва – на волне» открылся в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года, в сентябре 2024 года появился рыбный рынок в Митине. Площадь каждого составляет несколько тысяч квадратных метров. Кроме торговых рядов, там организованы зоны хранения с разными температурными режимами, фудкорты, студии мастер-классов, а также лаборатории для проверки качества продукции.