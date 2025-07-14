В Отрадном обновят детские и спортивные площадки

На площадках установят современное безопасное оборудование.

В районе Отрадное на северо-востоке Москвы этим летом запланированы работы по модернизации уличных детских и спортивных площадок, а также площадок для выгула собак, зон тихого отдыха и других общественных прогулочных пространств.

Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, работы затронут территорию между домами 40, 40а, 40б, 40г, 42 и 42а по Алтуфьевскому шоссе и возле дома 1 на улице Римского-Корсакова.

Так, около дома 40 установят игровой комплекс в виде космического корабля с горками, лестницами и переходами. Здесь же разместят качели, карусели и батуты. У домов 42 и 42а появятся игровые городки, песочница с батискафом, качели, карусель, балансиры и батут. Внимание малышей непременно привлекут декоративные стенки с разноцветными наборными кубиками, вращая которые можно будет создавать разные узоры. Стенки с новым травмобезопасным покрытием выполнят в одной цветовой гамме. На дорожки нанесут разметку для игры в классики. Важно, что родители смогут наблюдать за играющими детьми, сидя на удобных скамейках.

Рядом с домом 40г смонтируют многосекционный игровой комплекс с горками, переходами и развивающими панелями. Ребята смогут взбираться на большой холм, выполненный в технике геопластики. Расположенную у дома 40а спортплощадку модернизируют, она превратится в полноценный спортивный кластер. На ней можно будет играть в баскетбол, пинг-понг, заниматься на комплексе «Русский ниндзя» и уличных тренажерах.

Возле дома 40б обновят площадку для домашних питомцев. Здесь установят ограждения и снаряды для выполнения упражнений, такие как труба, барьеры и трамплин. Владельцы собак смогут отдохнуть после тренировки на скамейках под навесом.

Кроме того, здесь обновят асфальтовое покрытие тротуаров и междомовых проездов, высадят дополнительные кусты и деревья. Благодаря этому территория станет красивее, ухоженнее и уютнее. Также между домами 40 и 40г оборудуют большую парковочную зону. Еще одну обустроят с внешней стороны квартала, со стороны улицы Декабристов.

Напомним, что в 2024 году была реализована первая часть проекта по благоустройству территории квартала, ограниченного Проектируемым проездом № 6185, улицей Римского-Корсакова, улицей Декабристов и Алтуфьевским шоссе.