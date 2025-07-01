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Схемы речных маршрутов в Москве изменились

Схемы речных маршрутов в Москве изменились
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Новое оформление навигации поможет пассажирам проще ориентироваться.

Схемы движения водного транспорта в Москве изменились. На всех табло, установленных на причалах регулярного электротранспорта и прогулочных теплоходов, а также на медиаэкранах электросудов, на едином транспортном портале и в приложении «Московский транспорт» навигация теперь оформлена в едином стиле. Благодаря этому пассажирам стало проще строить маршруты, делать пересадки, получать информацию об электросудах и отслеживать пути их движения.

Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, городские речные маршруты интегрируются в транспортную систему столицы. Оформление навигации в едином стиле помогает москвичам и туристам пассажирам легче ориентироваться, в том числе совершая пересадки с одного вида транспорта на другой.

Кроме того, при работе над обновленными схемами специалисты добавили ряд графических элементов, благодаря которым навигация стала понятнее. Например, кругом теперь обозначена остановка для судов, следующих в обе стороны, а треугольником – односторонняя остановка на причале. Указаны также ближайшие транспортные объекты и пересадки на другие речные маршруты.

На днях мэр Сергей Собянин объявил об открытии в Москве третьего регулярного маршрута речного электротранспорта Новоспасский – ЗИЛ. Он связывает четыре района города: Замоскворечье, Даниловский, Таганский и Южнопортовый, где проживают свыше 55 тысяч человек. Речной маршрут № 3 протяженностью 5,4 км включает шесть остановок, в том числе четыре новых причала – Новоспасский, Дербеневская Набережная, Торпедо и Симоновский. Также частью маршрута № 3 стал причал Автозаводский Мост, а причал ЗИЛ – конечной его остановкой, как и для маршрута № 2. У пассажиров теперь есть возможность делать пересадки и экономить время в пути, выбирая новые варианты передвижения по реке. Таким образом, улучшено транспортное обслуживание развивающейся территории бывшей промзоны «ЗИЛ», где формируется новый городской район и планируется возвести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

На обновленных схемах третий маршрут регулярного речного электротранспорта обозначен фиолетовым цветом.

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1 июля 2025, 16:08
Фото: mos.ru
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