Московский марафон тренировок собрал более 100 тысяч участников

Посетители занимались йогой, проходили полосу препятствий, пробовали себя в других видах спорта.

В минувшие выходные в Южном спортивном центре олимпийского комплекса «Лужники» прошел ежегодный Московский марафон тренировок. Два дня, 28 и 29 июня, для гостей работало более 10 тематических зон, на которых были организованы увлекательные спортивные и развлекательные мероприятия. В марафоне приняли участие более 100 тысяч человек.

Хедлайнерами мероприятия стали олимпийская чемпионка по фигурному катанию на коньках Алина Загитова, диджей Groove, исполнители Валерия, Алсу, Стас Костюшкин, Ани Лорак, NЮ, группа «Дискотека Авария», рэпер Александр Степанов (ST), продюсер Иосиф Пригожин, блогер и телеведущая Ассоль. Они присоединились к массовым тренировкам, в которых в общей сложности приняли участие более 100 тысяч москвичей и туристов разного возраста и уровня подготовки.

Желающие могли заняться йогой и растяжкой, поиграть в сабсоккер или петанк, преодолеть полосу препятствий в стиле ниндзя или продемонстрировать свою силу в армрестлинге, сразиться в мини-гольф и попробовать себя в других видах спорта. Всего в «Лужниках» в эти дни в рамках фестиваля работало 10 тематических зон, на которых проводились спортивные и развлекательные мероприятия. За участие в массовых тренировках гости получали специальные браслеты, которые затем можно было обменять на ценные призы, оформленные в фирменном стиле фестиваля.

Отдохнуть между тренировками можно было на специальных площадках, где разместились смузи-бар, сухой бассейн и стильные фотозоны. В рамках музыкальной программы праздника гостей развлекали диджей-сеты, барабанное шоу и выступления популярных артистов.

Для самых маленьких участников была подготовлена отдельная программа. Ребята могли посетить специальную тренировку, принять участие в веселых конкурсах, поиграть в сухом бассейне и пообщаться с персонажами любимых мультфильмов. Также работали детские игровые зоны.

Напомним, что все лето в «Лужниках» работает экстрим-парк. Он состоит из скейт-парка, разделенного на зону начинающих спортсменов, стрит-зону, тренировочную зону, эйр-зону, биг-эйр, райдер-зону, а также паркур-парка, где есть лабиринт и арка. Москвичи и гости столицы смогут поучаствовать здесь в открытых тренировках, соревнованиях и мастер-классах.