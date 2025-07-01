Московский марафон тренировок собрал более 100 тысяч участников

Страна оплакивает легендарного поэта 90-х Тесты Люди несут цветы к дому Николаева Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Вторник 1 июля

15:12Мари Краймбрери потеряла почти миллион при установке кухни – певица допустила 3 грубые ошибки 15:07Московский марафон тренировок собрал более 100 тысяч участников 14:59В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр "Магнита" 14:07"Прощайся с жизнью": Розенбаум рассказал о самой большой беде среди творческих людей 13:22На северо-востоке Москвы проложат новый велопешеходный маршрут 13:22Тест: угадайте советские фильмы по роскошному ювелирному украшению героини 12:53Москвичи оценят спортивные площадки в зонах отдыха у воды 12:28Грузинские бабушки готовят хинкали вкуснее шеф-поваров! 12:07Уход талантливого телеведущего стал болезненным ударом для всех – мир оплакивает мастера 11:51Что нельзя делать 1 июля, в Ярилин день, чтобы не отпугнуть удачу 11:40ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном 11:39В парке "Сокольники" выхаживают раненых хищных птиц и ведут просветительную работу 11:04Огромная потеря для всех: ушел на небеса прославленный актер, режиссер и клоун 10:42В Москве определили самую финансово грамотную семью 10:20В плане на капремонт в 2025 году – 60 столичных домов в стиле неоклассики 09:50На природных территориях Москвы обосновались бобры и ондатры 06:27Тест: угадайте названия фильмов по 1 кадру с вертолетом из СССР 03:34Омар Хайям объяснил, почему нельзя рассказывать друзьям о бедах – его слова вас удивят 00:16Не стало работавшего с Сарой Джессикой Паркер режиссера – еще одна невосполнимая потеря для мира 21:07Андрей Воробьев: доступная среда должна быть нормой – от подъезда до парка 16:31Как беременная Муцениеце готовится к родам – йога, пилатес, отказ от сахара 16:17Люди несут цветы к знаменитому дому Натальи Варлей в самом центре столицы 16:05Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер 15:57Животных Московского зоопарка теперь можно поддержать во время онлайн-эфиров 15:46Как создавались спецэффекты в кино СССР – эти фильмы опередили свое время на годы 14:54Не стало тренера, оставившего след в истории российского спорта – еще одна большая потеря 14:52Загсы Москвы проведут выездную регистрацию брака во время круиза по Москве-реке 14:27Москвичей пригласили в проект по улучшению транспортной инфраструктуры 13:44Как в парках столицы заботятся о сохранении биоразнообразия птиц и животных 13:35В "Лужниках" пройдет спортивный фестиваль для всей семьи "Игры Москвы" 13:01Школьники из Москвы стали победителями международной географической олимпиады 12:45Универмаг "Лето" проекта "Лето в Москве" подготовил увлекательную программу на июль 12:37Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с детской коляской 12:24Большая потеря для русской сцены: Народный артист умер от тяжелой болезни 12:23В национальном парке "Лосиный Остров" выпустили в природу краснокнижных зайцев 12:06На месте Московского монорельса появится высотный парк 11:19Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером 10:52Не стало влиятельного народного артиста – близкие оплакивают любимого отца, мужа и учителя 10:37ТЕСТ: угадайте советский фильм по эффектным видам Москвы на экране 06:23Что нельзя делать 30 июня, в Мануил Солнцестой и Савелий, чтобы не привлекать злые силы 03:02Портрет эпохи: 5 книг, которые расскажут о жизни людей из прошлого 00:06Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля 16:2444 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР 15:11Потеря для мира кино и телевидения – не стало выдающейся актрисы 14:27Тест: угадайте фильмы из СССР по головокружительной фигуре актрисы в купальнике 10:27Как отличить оригинальную трендовую игрушку Лабубу от дешевой подделки – 5 явных признаков 06:43Что нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий – история, приметы и традиции 03:41Приключения, мистика и любовь – 5 книг для чтения на каникулах 23:09Прославленная звезда немецкой сцены официально расписалась в России 22:39Не стало любимого миллионами писателя и мыслителя – невосполнимая потеря для мировой культуры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Московский марафон тренировок собрал более 100 тысяч участников

Московский марафон тренировок собрал более 100 тысяч участников
78

Посетители занимались йогой, проходили полосу препятствий, пробовали себя в других видах спорта.

В минувшие выходные в Южном спортивном центре олимпийского комплекса «Лужники» прошел ежегодный Московский марафон тренировок. Два дня, 28 и 29 июня, для гостей работало более 10 тематических зон, на которых были организованы увлекательные спортивные и развлекательные мероприятия. В марафоне приняли участие более 100 тысяч человек.

Хедлайнерами мероприятия стали олимпийская чемпионка по фигурному катанию на коньках Алина Загитова, диджей Groove, исполнители Валерия, Алсу, Стас Костюшкин, Ани Лорак, NЮ, группа «Дискотека Авария», рэпер Александр Степанов (ST), продюсер Иосиф Пригожин, блогер и телеведущая Ассоль. Они присоединились к массовым тренировкам, в которых в общей сложности приняли участие более 100 тысяч москвичей и туристов разного возраста и уровня подготовки.

Желающие могли заняться йогой и растяжкой, поиграть в сабсоккер или петанк, преодолеть полосу препятствий в стиле ниндзя или продемонстрировать свою силу в армрестлинге, сразиться в мини-гольф и попробовать себя в других видах спорта. Всего в «Лужниках» в эти дни в рамках фестиваля работало 10 тематических зон, на которых проводились спортивные и развлекательные мероприятия. За участие в массовых тренировках гости получали специальные браслеты, которые затем можно было обменять на ценные призы, оформленные в фирменном стиле фестиваля.

Отдохнуть между тренировками можно было на специальных площадках, где разместились смузи-бар, сухой бассейн и стильные фотозоны. В рамках музыкальной программы праздника гостей развлекали диджей-сеты, барабанное шоу и выступления популярных артистов.

Для самых маленьких участников была подготовлена отдельная программа. Ребята могли посетить специальную тренировку, принять участие в веселых конкурсах, поиграть в сухом бассейне и пообщаться с персонажами любимых мультфильмов. Также работали детские игровые зоны.

Напомним, что все лето в «Лужниках» работает экстрим-парк. Он состоит из скейт-парка, разделенного на зону начинающих спортсменов, стрит-зону, тренировочную зону, эйр-зону, биг-эйр, райдер-зону, а также паркур-парка, где есть лабиринт и арка. Москвичи и гости столицы смогут поучаствовать здесь в открытых тренировках, соревнованиях и мастер-классах.

Шоу-бизнес в Telegram

1 июля 2025, 15:07
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

На северо-востоке Москвы проложат новый велопешеходный маршрут

На северо-востоке Москвы проложат новый велопешеходный маршрут
Проект предусматривает объединение участков парка "Яуза". На северо-востоке Москвы реализуется масштабный проект перепланировки пространства вблизи реки Яуза.

Москвичи оценят спортивные площадки в зонах отдыха у воды

Москвичи оценят спортивные площадки в зонах отдыха у воды
Голосование открыто на платформе "Активный гражданин". Лето – время активного отдыха на свежем воздухе.

В парке "Сокольники" выхаживают раненых хищных птиц и ведут просветительную работу

В парке "Сокольники" выхаживают раненых хищных птиц и ведут просветительную работу
Посетителям расскажут о пернатых обитателях столицы и научат бережному отношению к природе. В конце мая в парке «Сокольники» открылся центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка.

В Москве определили самую финансово грамотную семью

В Москве определили самую финансово грамотную семью
Теперь представители столицы попробуют подтвердить свой титул на всероссийском уровне. В Москве подвели итоги регионального этапа II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций.

В плане на капремонт в 2025 году – 60 столичных домов в стиле неоклассики

В плане на капремонт в 2025 году – 60 столичных домов в стиле неоклассики
Реализуемая в Москве региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 году исполняется 10 лет, как Фонд капитального ремонта в Москве приступил к выполнению масштабной программы по обновлению в городе многоэтажных жилых домов.

Выбор читателей

30/06ПндНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер 30/06ПндШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером 29/06Вск44 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР 30/06ПндТест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с детской коляской 30/06ПндЛюди несут цветы к знаменитому дому Натальи Варлей в самом центре столицы 30/06ПндЧто нельзя делать 30 июня, в Мануил Солнцестой и Савелий, чтобы не привлекать злые силы