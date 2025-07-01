Москвичи оценят спортивные площадки в зонах отдыха у воды

Голосование открыто на платформе "Активный гражданин".

Лето – время активного отдыха на свежем воздухе. Москвичи могут совместить досуг с тренировкой на площадках, организованных в самых живописных местах города у воды. Каждые выходные там проходят бесплатные занятия под руководством опытных тренеров в рамках самого масштабного проекта сезона «Лето в Москве». Желающие могут посетить их все, а затем оценить по пятибалльной шкале в голосовании на платформе «Активный гражданин».

На суд москвичей представлено пять площадок для тренировок и отдыха проекта «Лето. Пляж. Московский спорт». У каждой – свои особенности и своя программа. Так, в Мещерском парке гостей ждут функциональные тренировки, волейбол и фитрок, а еще здесь можно приятно провести время у пруда и покататься на лодке. Зона отдыха «Тропарево» порадует любителей зумбы и тетербола, кроме того, в парке есть места для игры в шахматы и настольный теннис. Насладиться природой и провести день с пользой для здоровья можно и в Серебряном бору – здесь организованы занятия йогой и стретчингом. Площадка находится в лесу под тентом, поэтому заниматься можно даже в дождь.

Отдать свой голос москвичи могут и за кластер активных видов спорта «Строгино Wake Park», посетить который стоит ради игр на пляже и тренировок на траве. А зона отдыха «Левобережье» предлагает, помимо спортивных мероприятий, посетить вечеринки с участием диджеев. Москвичи, кто еще не решил, на какой площадке хочет провести выходные, могут ознакомиться с описанием каждой из них на странице голосования в разделе «Подробнее».

За участие в оценивании площадок для занятий спортом у воды активные горожане получат баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг от партнеров программы, в том числе сувениров для отдыха на природе. Кроме того, баллы можно направить на благотворительность, пополнить ими счет транспортной карты «Тройка» и приложения «Парковки России».

На платформе «Активный гражданин» сейчас также проводится голосование за самые живописные площадки проекта «Спортивные выходные», в рамках которого можно бесплатно посетить тренировки не только в популярных парках Москвы, но и в таких необычных местах, как крыша Северного речного вокзала и фудмолла «Три вокзала. Депо».