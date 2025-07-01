В Москве определили самую финансово грамотную семью

Теперь представители столицы попробуют подтвердить свой титул на всероссийском уровне.

В Москве подвели итоги регионального этапа II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. За выход в финал боролась 21 московская команда. Участники демонстрировали знания инвестиционных продуктов и эффективный подход к сбережениям, а также проявляли сообразительность, эрудицию и находчивость. Победители встретятся с соперниками из других регионов РФ в сентябре.

В этом году фестиваль разбит на три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. В них участвуют семьи из 29 регионов России. Отборочные туры проводились в формате интеллектуальных турниров, викторин, тестов и других мероприятий. В Москве свои силы пробовали 39 команд, которым требовалось правильно распределить семейный бюджет, распознать действия нелегальных инвестиционных компаний и лжеброкеров и решить другие задачи.

Региональный московский этап прошел в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. В нем команды-победители участвовали в викторинах, интеллектуальных играх и мастер-классах. В частности, игра «Финансовая находчивость» помогла проверить знания участников в планировании бюджета, формировании финансовой цели и создании подушки безопасности. В ходе интеллектуального турнира «Инвестиции для всех» семьи рассуждали о фондовом рынке, ценных бумагах и различных способах инвестирования.

Экспертное жюри фиксировало набранные командами баллы. В результате больше всего очков оказалось у семьи Надворных, которую представляли четыре человека разных поколений. Они продемонстрировали отличные знания в сфере финансов. Теперь именно им предстоит побороться с другими победителями из 28 регионов России за звание самой финансово грамотной семьи страны. Второе место заняла семья Симоновых, а бронзовыми призерами фестиваля стали Руденковы. Участники конкурса получили сертификаты и памятные подарки.

Финал конкурса состоится 6–7 сентября этого года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.

Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций впервые прошел в 2024 году. В этом году в муниципальном этапе приняли участие 3200 команд, а в региональном – 629 семей со всей страны.