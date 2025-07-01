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Вторник 1 июля

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В плане на капремонт в 2025 году – 60 столичных домов в стиле неоклассики

В плане на капремонт в 2025 году – 60 столичных домов в стиле неоклассики
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Реализуемая в Москве региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В 2025 году исполняется 10 лет, как Фонд капитального ремонта в Москве приступил к выполнению масштабной программы по обновлению в городе многоэтажных жилых домов. Особое внимание уделяется сохранению архитектурной аутентичности и знаковых зданий. Так, в этом году специалисты столичного комплекса городского хозяйства Москвы обновят 60 домов, возведенных советскими архитекторами в стиле неоклассики.

Так, капремонт проведут по адресу: Краснопрудная улица, дом 3–5, строение 1. Семиэтажное жилое здание построено в 1947 году в стиле советской неоклассики. В нем предусмотрен сквозной арочный проезд. Фасад выделен рустом и богато декорирован. Специалисты комплексно отремонтируют фасад и займутся инженерными системами. Для сохранения первозданной красоты здания разработан индивидуальный проект, в котором учли все особенности его конструкции и подобрали современные отечественные материалы. В результате дом преобразится, при этом будет сохранена его архитектурная индивидуальность и улучшены эксплуатационные качества.

В плане на капремонт также жилое здание переменной этажности (семь, восемь и 10 этажей) по адресу: Садовая-Черногрязская улица, дом 13/3, строение 1. Его возвели в 1929–1930 годах по проекту архитектора Виктора Кокорина. На фасаде здания есть ризалиты, арки и ниши. Первые два этажа декорированы пилястрами, наличниками и порталами, балконы пятого — седьмого этажей украшены кронштейнами с лепниной. По периметру дом увенчан составным профилированным карнизом с дентикулами и модульонами. Специалисты приведут в порядок фасад и крышу, а также заменят инженерные системы и стояки. Работы, затрагивающие фасад, начали с расчистки и промывки открытых плоскостей. Планируется отремонтировать все архитектурные элементы: колонны, пилястры с капителями, кронштейны, лепнину, венчающий карниз. Утраченные элементы восстановят. После этого здание оштукатурят и окрасят, в частности, на фасаде сохранят исторические цвета: бежевый и светло-коричневый дуб. Капитальный ремонт предусматривает также замену кровельного покрытия и труб водоотведения.

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1 июля 2025, 10:20
Фото: mos.ru
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