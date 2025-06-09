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Возле трех станций столичного метро высадят цветы, кустарники и деревья

Возле трех станций столичного метро высадят цветы, кустарники и деревья
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Работы ведутся в рамках масштабной программы по благоустройству.

При возведении новых транспортных узлов, городских вокзалов, станций метро и МЦД столичные власти не забывают и о внешнем облике мегаполиса, а также об удобстве и комфорте всех участников движения. Поэтому территория вокруг новых транспортных объектов включается в программу благоустройства. В частности, на 2025 года запланированы дополнительные мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к трем станциям Московского метрополитена.

Речь о станциях «Достоевская», «Университет дружбы народов» и «Корниловская», где в текущем году специалисты комплекса городского хозяйства выполнят второй этап благоустройства. Главная цель – улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать подход к ним удобным, а территорию рядом – красивой.

Так, работы возле строящейся станции метро «Достоевская» Кольцевой линии затрагивают Олимпийский проспект, улицы Щепкина, Дурова и Селезневская, Лаврский, 1-й Троицкий и Орловский переулки. Там оптимизируют геометрию улиц, чтобы расширить по возможности пешеходную зону. На тротуарах и проезжей части уложат новый асфальт, установят энергоэффективные фонари и опоры контрастного освещения, в том числе на нерегулируемых переходах. Для автомобилистов организуют парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны.

Возле «Корниловской» специалисты планируют обустроить удобные пешеходные маршруты и подъезды для машин. На улице Островитянова около станции метро «Университет дружбы народов» заменят покрытия тротуаров и проезжей части, установят новые фонари – подробнее об этом «Дни.ру» рассказывали ранее.

Важно, что возле всех трех станций будет проведено озеленение территории. Как подчеркнули в Комплексе городского хозяйства, озеленение – это обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Соответственно, по завершении работ здесь появятся газоны, клумбы с цветущими растениями, кустарники и деревья, которые будут способствовать как улучшению экологии в городе, так и отвечать эстетическим целям.

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9 июня 2025, 15:35
Фото: mos.ru
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