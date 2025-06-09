На строящейся станции метро "Звенигородская" начались отделочные работы

Станция станет частью новой Рублево-Архангельской линии столичной подземки

Монолитные работы на платформе станции метро «Звенигородская» завершены. Для возведения основных конструкций строителям потребовалось около 13,5 тыс. кубометров бетона. Теперь специалисты могут приступать к внутренней отделке строящейся платформы и вестибюлей.

Станция «Звенигородская» строится в рамках первого этапа создания Рублево-Архангельской линии метро. К настоящему времени готовы основные конструкции платформы, возводятся оба вестибюля. На нижних отметках комплекса и на платформе уже ведутся черновые архитектурно-отделочные работы, параллельно идет подготовка к устройству инженерных сетей.

Как рассказали в столичном Департаменте градостроительной политики и строительства, общая длина станционного комплекса, заложенного на глубине более 20 метров, достигает 250 метров. На станции уже завершена установка защитных конструкций котлована. В ходе работ строителям пришлось извлечь почти 186 тысяч кубометров грунта, часть которого будет использована для обратной засыпки, а остаток утилизируют в соответствии с экологическими стандартами.

Станция «Звенигородская» откроется в районе Хорошево-Мневники рядом с пересечением улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Два подземных вестибюля обеспечат удобный выход к существующим и строящимся жилым кварталам, общественным объектам и остановкам наземного транспорта.

По задумке планировщиков, станция будет островного типа. Для ее декоративной отделки используют алюминиевые детали в светло-серых тонах. Приятное глазу освещение обеспечит архитектурная подсветка. Отличительной дизайнерской особенностью платформы станет плавный переход колонн арочных проемов к путевым стенам.

Новая Рублево-Архангельская ветка столичного метро длиной 27,6 километра с 12 станциями пройдет от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского, за МКАД и далее в Красногорск. На линии будут доступны пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро. Запуск движения по первому участку Рублево-Архангельской линии ожидается в 2026 году.