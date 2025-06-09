На северо-востоке Москвы появятся новые дороги

Транспортное обслуживание жителей Бутырского района и Марьиной Рощи станет удобнее

В Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы в ближайшие три года построят и реконструируют около трех километров дорог. Госконтракт с генеральным подрядчиком на реализацию проекта уже заключен. Исполнитель приступил к подготовке проектной документации.

Как сообщил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры ведомства Василий Десятков, строительно-монтажные работы в рамках данного проекта будут проводиться на территории, ограниченной путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), Алексеевской соединительной линией Московской железной дороги (МЖД), Звездным бульваром и проездом Добролюбова. По итогу ожидается создание трех проектируемых проездов.

В частности, будущий Проектируемый проезд № 1051 свяжет Огородный проезд и улицу Добролюбова. Проектируемый проезд № 1922 пройдет вдоль путей второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) до пересечения с Проектируемым проездом № 7613, а Проектируемый проезд № 2025 будет пролегать параллельно путям четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) до платформы Савеловская.

В общей сложности в рамках данного проекта за счет городского бюджета капитально отремонтируют или проложат новые дороги протяженностью около трех километров. Завершение проекта намечено на 2028 год. В результате транспортное обслуживание жителей Бутырского района и Марьиной Рощи станет удобнее и быстрее.

Ранее в СВАО отрыли новый тоннель под путями МЦД-4. Путепровод длиной 400 метров соединил Складочную улицу с улицей Двинцев, связав Бутырский район и Марьину Рощу и упростив ежедневные поездки для 135 тысяч жителей этих московских районов . Данный объект стал первым этапом проекта, в рамках которого запланировано построить еще один выезд в сторону улицы Добролюбова, пешеходный переход под ж/д путями в районе ЖК «Прайд», а также путепровод, который соединит Складочную улицу с улицей Добролюбова. Таким образом, будет сформирована, в частности, новая транспортная связка между ТТК и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе.