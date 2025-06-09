В Москве решено построить еще 15 бассейнов к 2028 году

Строительство ведется как за счет городского бюджета. так и на средства инвесторов

Плавание – это не только олимпийский вид спорта, доступный в любом возрасте, но и прекрасный способ отдохнуть, снять стресс, повысить иммунитет. Поэтому в Москве придают большое значение развитию инфраструктуры для занятий плаванием, капитально ремонтируют действующие бассейны, строят новые. С 2011 года в столице появилось еще около сотни новых спорткомплексов с бассейнами.

По данным Департамента градостроительной политики и строительства Москвы, за последние 14 лет в столице за счет городского бюджета было построено 30 спортивных объектов с бассейнами, еще 66 возвели инвесторы. Только в 2024 году открыли для посещений 10 таких объектов, а в ближайшие три года это количество увеличится еще на 15.

Больше всего спортивных комплексов с бассейнами появилось в центре и на северо-востоке Москвы – по 13 в каждом административном округе. Чаще всего их строят рядом с жилыми кварталами. Это делает плавание более доступным для людей всех возрастов и с разным уровнем подготовки.

Так, в прошлом году физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 14,3 тысячи квадратных метров построили в Западном Дегунине. Здесь оборудовали несколько взрослых и детских бассейнов, в том числе для оздоровительных процедур и обучения плаванию. В Южном Бутове в пешей доступности от станции метро «Улица Горчакова» появился спорткомплекс площадью более пяти тысяч квадратных метров. На его территории, помимо универсальных спортивных залов, тренажерного зала, зала для кроссфита, разместили также 25-метровый бассейн на пять дорожек для взрослых и один детский бассейн размером восемь на четыре метра.

Развитие столичной инфраструктуры для плавания продолжается и в текущем году. В частности, в районе Бирюлево Восточное рядом с жилыми кварталами недавно завершили строительство пятиэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном длиной 25 метров. Еще один новый спорткомплекс, получивший название «Стальной», с 50-метровым бассейном открылся в этом году на улице Павла Корчагина. Всего с начала 2025 года строители сдали четыре физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами. Важно, что работы по возведению и эксплуатации спорткомплексов, в том числе с бассейнами, ведутся под строгим контролем надзорных служб.