В Москве решено построить еще 15 бассейнов к 2028 году

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Понедельник 9 июня

11:22В Некрасовке построят торговый центр с подземной парковкой 11:15Билан открыто заговорил о тяжелом заболевании: Выполнял процедуры без наркоза 10:16Быстро узнать о результатах экзамена московские школьники могут на mos.ru 10:04Остановилось сердце у талантливого артиста: кумир поколения и любящий отец покинул бренный мир 09:42В Москве решено построить еще 15 бассейнов к 2028 году 09:41Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в ванной 08:41Перешедший дорогу Киркорову смельчак рискует крупно поплатиться: счет на миллионы 08:16Почему никогда нельзя ставить себя выше других – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:34Не делайте этого 9 июня, в Федорин день, чтобы не остаться в полном одиночестве 00:17Гастроэнтеролог развеяла главные мифы об отравлении 18:25Воробьев и Чуйченко наградили социальных работников Московской области 16:02Тест: развейте самые вопиющие мифы о любимых советских фильмах 14:32Тест: продолжите фразу из легендарного советского фильма "Белорусский вокзал" 12:31Тест: отгадайте советский фильм по автомату с любимой газировкой из детства 10:21Что категорически нельзя делать в Троицу 8 июня, которую называют Пятидесятница 19:12Звезды фильма "Такси" Дифенталь и Насери высказались о России и русских 14:12Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой последней фразе героя 12:16Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями 10:18Кадышевой пророчат заработок в 50 миллионов за один стадионный концерт 06:18Беременная Меган Маркл станцевала под всеми любимую песню из-за прилива счастья 03:29Нельзя делать это 7 июня, в Троицкую Родительскую субботу , чтобы не поссориться с близкими 00:14Дочери Жукова пришлось столкнуться с жестокой травлей: Это неизбежно 23:45Вот почему ваш уровень стресса зашкаливает: решите всего 1 проблему с комнатными растениями – и все изменится 22:30Голливудской актрисе и режиссеру Холли Берри поступило предложение руки и сердца 21:37Только не выбрасывайте это чудо: вместо садовых удобрений берите кофейную гущу 20:40Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с куполами храмов и церквей 18:45Певица МакSим впервые за 5 лет выпустила песню 17:46Какая забота важнее – о себе или о родителях – Конфуций объяснил еще 2500 лет назад 17:18В Доме музыки пройдет синтетический спектакль "В списках не значился" 16:23Еще одна потеря: навсегда ушел советский певец, актер театра и кино 13:52Проект "Улица. Танцы" стартует на Чистопрудном бульваре 13:51Что происходит между SHAMAN и Мизулиной: роковая любовь или чистая выгода? 13:46Беременность Тодоренко перестала быть тайной: найдены железобетонные доказательства 12:28Рукоприкладства и причиненный вред матери: Шаляпин публично взвыл от боли 12:23В Москве появится еще 20 современных площадок для выгула собак 12:06Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером 11:31"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева 11:03Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым 10:49Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:24Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу 03:37Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон 00:09Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко 23:28Салат из овощей доведет до экстаза любого, если добавить это 22:21Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых 21:16Чем заменить мороженое для красоты и здоровья – советы диетолога 20:24Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом 18:57Ушел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 16:56Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новые поликлиники, еще 3 – до конца года 16:41Гребенщикова* настигло большое горе: известие о кончине от рака стало шоком 16:09Лучший способ определять фазы Луны без календаря – растущая или убывающая
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Москве решено построить еще 15 бассейнов к 2028 году

В Москве решено построить еще 15 бассейнов к 2028 году
118

Строительство ведется как за счет городского бюджета. так и на средства инвесторов

Плавание – это не только олимпийский вид спорта, доступный в любом возрасте, но и прекрасный способ отдохнуть, снять стресс, повысить иммунитет. Поэтому в Москве придают большое значение развитию инфраструктуры для занятий плаванием, капитально ремонтируют действующие бассейны, строят новые. С 2011 года в столице появилось еще около сотни новых спорткомплексов с бассейнами.

По данным Департамента градостроительной политики и строительства Москвы, за последние 14 лет в столице за счет городского бюджета было построено 30 спортивных объектов с бассейнами, еще 66 возвели инвесторы. Только в 2024 году открыли для посещений 10 таких объектов, а в ближайшие три года это количество увеличится еще на 15.

Больше всего спортивных комплексов с бассейнами появилось в центре и на северо-востоке Москвы – по 13 в каждом административном округе. Чаще всего их строят рядом с жилыми кварталами. Это делает плавание более доступным для людей всех возрастов и с разным уровнем подготовки.

Так, в прошлом году физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 14,3 тысячи квадратных метров построили в Западном Дегунине. Здесь оборудовали несколько взрослых и детских бассейнов, в том числе для оздоровительных процедур и обучения плаванию. В Южном Бутове в пешей доступности от станции метро «Улица Горчакова» появился спорткомплекс площадью более пяти тысяч квадратных метров. На его территории, помимо универсальных спортивных залов, тренажерного зала, зала для кроссфита, разместили также 25-метровый бассейн на пять дорожек для взрослых и один детский бассейн размером восемь на четыре метра.

Развитие столичной инфраструктуры для плавания продолжается и в текущем году. В частности, в районе Бирюлево Восточное рядом с жилыми кварталами недавно завершили строительство пятиэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном длиной 25 метров. Еще один новый спорткомплекс, получивший название «Стальной», с 50-метровым бассейном открылся в этом году на улице Павла Корчагина. Всего с начала 2025 года строители сдали четыре физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами. Важно, что работы по возведению и эксплуатации спорткомплексов, в том числе с бассейнами, ведутся под строгим контролем надзорных служб.

Шоу-бизнес в Telegram

9 июня 2025, 09:42
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В Некрасовке построят торговый центр с подземной парковкой

В Некрасовке построят торговый центр с подземной парковкой
Проект реализуют в рамках масштабной программы КРТ в столице В районах Некрасовка и Косино-Ухтомский, расположенных на востоке и юго-востоке Москвы, скоро появится современный жилой кластер с сопутствующей социальной, общественно-деловой и производственной инфраструктурой.

Быстро узнать о результатах экзамена московские школьники могут на mos.ru

Быстро узнать о результатах экзамена московские школьники могут на mos.ru
Уведомления о поступивших в личный кабинет новых сведениях приходят на электронную почту и по пуш-рассылке У столичных школьников, заканчивающих девятый и 11-й классы, а также их родителей сейчас очень волнительная пора: время государственной итоговой аттестации (ГИА) и ожидание результатов.

Проект "Улица. Танцы" стартует на Чистопрудном бульваре

Проект "Улица. Танцы" стартует на Чистопрудном бульваре
Все лето здесь будут проходить мастер-классы, батлы, концерты под открытым небом Одна из главных прогулочных улиц в центре Москвы этим летом превратится в большое танцевальное пространство.

В Москве появится еще 20 современных площадок для выгула собак

В Москве появится еще 20 современных площадок для выгула собак
При создании проекта дизайнеров консультировали профессиональные кинологи В рамках проекта «Питомцы в Москве» в городе до конца 2025 года обустроят еще более 20 современных площадок для выгула собак.

На Южном речном вокзале пройдет экофестиваль

На Южном речном вокзале пройдет экофестиваль
Посетители узнают о переработке пластика и сделают поделки из вторсырья В ближайшую субботу, 7 июня, на Южном речном вокзале состоится традиционный экофестиваль.

Выбор читателей

07/06СбтЗвезды фильма "Такси" Дифенталь и Насери высказались о России и русских 08/06ВскЧто категорически нельзя делать в Троицу 8 июня, которую называют Пятидесятница 07/06СбтТест: угадайте любимые советские фильмы по самой последней фразе героя 08/06ВскТест: отгадайте советский фильм по автомату с любимой газировкой из детства 09/06ПндНе делайте этого 9 июня, в Федорин день, чтобы не остаться в полном одиночестве 07/06СбтТест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями