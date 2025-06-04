Где в Москве можно услышать пение соловья

Перелетные птицы поселились в зеленых зонах столицы

В столичных парках, скверах, на зеленых территориях и даже придомовых дворах в теплое время года можно встретить множество птиц, в том числе вернувшихся с зимовки перелетных ласточек, стрижей, соловьев. Узнать их можно по расцветке оперения, повадкам и, конечно, по голосу.

Мелодичные соловьиные трели заметно выделяются из общего птичьего хора. Внешне соловей – не самая привлекательная птица: небольшое бурое тело и рыжеватый хвост позволяет ему хорошо маскироваться в ветвях. Обозначить территорию и завоевать самку самцу помогает пение. Считается, чем богаче его музыкальный ряд, тем больше шансов создать пару. Есть пернатые, которые выдают по 40 колен – чередований звуков в одной трели. Услышать соловья можно преимущественно на закате и по утренней зорьке в городских парках и у водоемов. Но в последнее время встречаются они и в городских кварталах, например в кустах сирени во дворе, и даже в центре мегаполиса. Так, в этом году москвичи и туристы слышали соловья на площади напротив Большого театра. Поют соловьи обычно до конца июня, пока не выведутся птенцы, так что у горожан еще достаточно времени, чтобы насладиться мелодичными звуками.

Еще один частый столичный гость – ласточки. В Москве они встречаются трех видов: городская (воронок), деревенская (касатка) и береговая (береговушка), все занесены в Красную книгу Москвы и находятся под охраной. Узнать их можно по характерному раздвоенному хвосту и высокой скорости полета — около 60 километров в час. Большую часть времени они проводят в воздухе.

Городскую ласточку, у которой удлиненное тело, острые крылья, черная верхняя часть туловища и белые грудь, живот и надхвостье, нередко путают с обитающим в Москве черным стрижом. Последний также селится под крышами зданий и активно летает по городу, издавая характерные звуки «стри-и». Отметим, что стриж больше ласточки и только кажется черным, поскольку в его оперении есть серые оттенки. Он отличается серповидными крыльями, которые в полете никогда не складывает. В отличие от ласточки, стриж не садится на ветки и провода, приземляясь только ради гнезда. Если вы заметили птицу с раздвоенным хвостом, раскрытыми крыльями и характерным криком - вероятнее всего, это стриж.