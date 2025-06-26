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Четверг 26 июня

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Москвичей и туристов приглашают на роллер-шоу "Дневник памяти" на Болотной площади

Москвичей и туристов приглашают на роллер-шоу "Дневник памяти" на Болотной площади
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Звездные фигуристы, сменив коньки на ролики, каждые летние выходные выступают в патриотическом шоу.

Уникальную программу «Дневник памяти» на площадке «Зеленого маркета» проекта «Сделано в Москве» в рамках проекта «Лето в Москве» представил коллектив театра под руководством Петра Чернышева и Татьяны Навки. В числе звездных участников – прославленная фигуристка, первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова. Патриотическое роллер-шоу можно увидеть по выходным на Болотной площади бесплатно по предварительной регистрации.

Спектакль «Дневник памяти» приурочен к 80-летию Победы России в Великой Отечественной войне и является данью уважения и памяти всем участникам тех событий. Артисты, обычно выступающие на ледовой арене, показывают высокий уровень мастерства катания, даже сменив привычные коньки на ролики. В рамках патриотического шоу на ролледроме они рассказывают историю о любви, вере и надежде, которые не покидали людей даже в самые тяжелые времена. Костюмы, хореография, музыка военных лет – все это воссоздает атмосферу той эпохи и не оставляет равнодушным никого из зрителей.

Посетить спектакль, чтобы не только увидеть мастерство спортсменов и артистов, но и вспомнить о подвигах героев Великой Отечественной войны, а также познакомить младшее поколение с историей страны, может любой желающий. Представления длительностью 1,5 часа будут проходить до 7 сентября по субботам и воскресеньям на роллердроме в Репинском сквере на Болотной площади. Для посещения роллер-шоу необходимо предварительно зарегистрироваться с помощью сервиса «Мосбилет». Бесплатные билеты загружаются еженедельно за несколько дней до сеанса.

Также в «Зеленом маркете» на Болотной площади каждый четверг в течение лета будут проводиться бесплатные киносеансы. Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию – от семей с детьми до молодежных компаний, желающих провести время на свежем воздухе. На территории площадки предусмотрены места отдыха на траве, фудкорт с едой и напитками столичных ресторанов. Для посещения необходим бесплатный билет, который можно получить на сайте «Молодежь Москвы». Количество мест ограничено, поэтому лучше заранее бронировать билеты, которые появляются за неделю до киносеанса.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июня 2025, 15:47
Фото: mos.ru
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