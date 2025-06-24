Активисты проекта "Молодежь Москвы" вручат подарки участникам Парада Победы

Инициативы по поддержке ветеранов способствуют формированию у молодого поколения чувства патриотизма и уважения к истории своей страны.

В преддверии 80-й годовщины исторического Парада Победы 1945 года на Красной площади столичная молодежь поздравит ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «Помощь нашим героям». Юные патриоты навестят участников войны, окажут им поддержку, вручат подарки и послушают их истории за чашкой чая.

Парад Победы 1945 года является символом триумфа над фашизмом, вызывает чувство гордости за страну и вдохновляет новые поколения на служение Родине. В этом году молодые москвичи не только отметят юбилей легендарного парада, но и внесут свой вклад в сохранение наследия героев, в том числе через организацию мероприятий и съемку фильмов.

Как рассказала руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина, акция «Помощь нашим героям» несет в себе важную миссию — сохранить историческую память, показать, что подвиги наших предков не забыты, а молодое поколение готово поддерживать и заботиться о тех, кто подарил нам мир. Встреча московской молодежи с ветеранами станет и знаком уважения, и возможностью для молодых людей узнать о важных исторических событиях из уст самих ветеранов.

Такие инициативы по поддержке ветеранов помогают в патриотическом воспитании, формируют у молодежи уважение к истории своей страны и учат ценить мирную жизнь. Они также сохраняют память о тех, кто прошел через трудности войны и отдал свои жизни за будущее страны. Желающие присоединиться к акции могут подать заявку на портале «Молодежь Москвы».

Напоминаем, что этим летом на фестивале «Молодежная точка» на Болотной площади по пятницам проводятся встречи с участниками специальной военной операции, кинопоказы, мастер-классы, тренировки, а также интерактивные игры и исторические квизы. Получить больше информации о возможностях для молодых москвичей можно на портале «Молодежь Москвы» и на страницах проекта в социальных сетях. Фестиваль "Молодежная точка" является частью самого масштабного проекта сезона "Лето в Москве". Он проходит в столице второй раз и объединяет самые яркие, интересные, увлекательные события.