Ловись, денежка, большая и очень большая: 8 июня Карп Карполов исполнит ваше заветное желание

Сегодня судьба превращается в бурную реку, и только от вашей сноровки зависит, достанете ли вы из нее "золотую рыбку" или останетесь у разбитого корыта.



8 июня — день памяти апостола Карпа. В народном сознании этот святой стал Карпом Карполовом — покровителем всех рыболовов и людей, ищущих удачу. Но даже если вы никогда не держали в руках удочку, этот день может круто изменить вашу жизнь. Карп в народной магии всегда ассоциировался с выносливостью, плодовитостью и способностью обходить любые ловушки судьбы.

Рыбный день для семейного бюджета

Главная традиция 8 июня — приготовление рыбных блюд. Чтобы в доме всегда водились деньги, хозяйки пекли пироги с рыбой (в идеале — с карпом) и щедро угощали ими не только домочадцев, но и нуждающихся. Считалось, что аромат печеной рыбы сегодня выгоняет из дома "дух нищеты". Мужчинам же стоит заняться починкой чего-либо в доме: исправленная 8 июня поломка гарантирует, что техника и сантехника будут работать как часы весь год.

Гость как символ богатства

Если к вам 8 июня внезапно заглянул гость — радуйтесь! Это верный знак того, что в ближайшее время вы получите крупную сумму денег. Не скупитесь на угощение, и удача Карпа задержится в вашем доме. А вот лениться и унывать сегодня нельзя. Карп любит активных и предприимчивых.

Прогноз погоды

Если 8 июня комары летают роем — ждите солнечных и теплых дней. Если же рыба в реке плещется у самой поверхности и выпрыгивает из воды — скоро начнется сильная гроза.