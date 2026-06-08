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Понедельник 8 июня

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"Бросит старушку ради молодухи": обнажившийся Галкин* наплевал на чувства запертой на Кипре Пугачевой

"Бросит старушку ради молодухи": обнажившийся Галкин* наплевал на чувства запертой на Кипре Пугачевой
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Пока Алла Пугачева, лишенная былого величия, коротает дни в кипрском изгнании, ее молодой супруг Максим Галкин* вовсю хвастается стальными мышцами, заставляя общественность содрогнуться от подозрений в его неверности.

Семейная идиллия, которую так старательно транслировали в массы Максим Галкин* и Алла Пугачева, похоже, окончательно дала трещину. Поводом для новой волны грандиозного скандала стала вопиющая выходка комика-иноагента в социальных сетях. Галкин*, которому в этом году исполнилось 48 лет, решил продемонстрировать подписчикам свои "кубики" пресса, выставив напоказ подкачанное тело. Однако вместо ожидаемых комплиментов артист получил ведро ледяного презрения и обвинения в гнусном предательстве своей 75-летней супруги.

Максим Галкин. Фото: соцсети

Светские сплетники и рядовые пользователи Сети моментально считали скрытый посыл этого "голого" фото. В комментариях под постом разверзся настоящий ад. Подписчики уверены: такая радикальная работа над собой и желание демонстрировать плоть — верный признак того, что Максим находится в активном поиске. Пока Алла Борисовна, по сообщениям СМИ, буквально заперта в четырех стенах на Кипре и страдает от потери статуса суперзвезды номер один, ее благоверный активно колесит с гастролями по Европе, наслаждаясь жизнью вдали от семейного очага.

"Скоро бросит старенькую Пугачеву", "Алла Борисовна, отберите у него телефон, он совсем распоясался!", "Мужик явно к чему-то готовится, и это "что-то" — точно не юбилей жены", — негодуют комментаторы.

Многие прямо заявляют, что Галкин* "наплевал" на чувства Примадонны, которой в ее нынешнем положении меньше всего хочется видеть, как муж выставляет себя на "ярмарку невест".

Ситуация усугубляется тем, что на Кипре Пугачева больше не имеет того магического влияния, которое позволяло ей открывать любые двери в России. Там она — лишь одна из многих богатых эмигранток, лишенная свиты и обожания миллионов. В это время Галкин*, словно почуяв свободу, преображается на глазах. Подозрения в том, что комик завел роман на стороне, уже не кажутся беспочвенными. "Похоже, пришло понимание, что нужно искать новую звезду, помоложе и перспективнее", — ехидничают в Сети.

*признан в России иностранным агентом

Шоу-бизнес в Telegram

8 июня 2026, 18:28
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита на свидание к девушке в отель

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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