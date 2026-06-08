"Чудом остались живы": ракетный удар превратил израильское гнездышко Макаревича* в руины

Мирное небо над головой беглого музыканта внезапно превратилось в сущий ад.



Спокойная и размеренная жизнь Андрея Макаревича* в Израиле дала серьезную трещину. То, чего так боялись репатрианты, произошло наяву: война буквально постучалась в двери к основателю "Машины времени". Громкие звуки сирен и взрывы в небе стали для артиста не просто фоновым шумом из новостей, а личной трагедией. Его загородная резиденция оказалась в эпицентре огненного дождя.

Инцидент произошел в живописной деревне Керем Махараль, где музыкант вместе с молодой супругой Эйнат Кляйн и маленьким сыном пытался построить свое "новое счастье" вдали от российских берегов. Однако иранская атака не выбирает целей по политическим взглядам или статусу. Огромные осколки сбитой ракеты рухнули прямо на жилой дом и прилегающий к нему ухоженный участок.

Зрелище оказалось не для слабонервных: поврежденные конструкции, выбитые стекла и искореженная земля там, где еще вчера цвели декоративные растения. Место, которое должно было стать тихой гаванью для опального артиста, в одно мгновение превратилось в зону бедствия.

Лишь невероятная случайность спасла семью от непоправимого. Как выяснилось позже, в момент падения смертоносного железа Макаревича* и его близких не было дома. Семья находилась в пути, возвращаясь из поездки. Если бы они задержались или, наоборот, приехали на пару минут раньше, последствия могли быть фатальными.

"Все живы, никто не пострадал", — сухо констатируют источники.

Стоит отметить, что после отъезда из России Андрей Макаревич* неоднократно подчеркивал, как ему комфортно и безопасно в Израиле. Однако реальность внесла свои жесткие коррективы. Жизнь под постоянным прицелом и ожидание очередного налета стали новой нормой для экс-кумира миллионов россиян.



Светская тусовка уже вовсю обсуждает: не станет ли этот случай последней каплей для музыканта? Ведь одно дело — рассуждать о свободе и демократии, сидя в уютном кафе, и совсем другое — собирать осколки иранского металла в собственном саду. Сейчас Макаревич* занят оценкой ущерба, но главный вопрос остается открытым: стоит ли такая "свобода" постоянной угрозы жизни?

* Признан иноагентом на территории РФ.