"Увела его как крыса!": подруга публично обвинила Анну Семенович в подлом предательстве

Секс-символ отечественной эстрады Анна Семенович в очередной раз доказала, что перед ее магическим обаянием и пышными формами не устоит ни один мужчина.



Анна Семенович по праву считается одной из самых желанных и ослепительных блондинок российского шоу-бизнеса. О ее аппетитных формах слагают легенды, а количество разбитых мужских сердец у ног певицы не поддается исчислению. Однако на этот раз артистка оказалась в центре громкого скандала, который, к счастью поклонников, разыгрался в виртуальном пространстве, но заставил публику изрядно понервничать.

Виной всему — провокационный ролик популярного блогера Наташи Красновой, в котором Семенович примерила на себя роль роковой разлучницы. По сюжету короткого юмористического видео, пышногрудая красавица без тени сомнения уводит бойфренда у своей близкой приятельницы. Игра актрис была настолько убедительной, что социальные сети буквально взорвались от эмоций.

"Я его первая увидела, он улыбнулся мне, это мой мужчина! А моя лучшая подруга, как крыса, увела его, заманив своими прелестями", — сокрушалась Краснова на своей официальной странице в запрещенной соцсети.

Подписчики пришли в восторг от самоиронии звездного дуэта, завалив Анну комплиментами. Многие отметили, что против такой "тяжелой артиллерии", которой обладает Семенович, у обычных женщин просто нет шансов.

Впрочем, в реальной жизни Анна далека от образа коварной "крысы". Сердце певицы уже несколько лет прочно занято бизнесменом Денисом Шреером. Их отношения долгое время напоминали остросюжетный роман: пока пара наслаждалась обществом друг друга, за кулисами тянулся затяжной бракоразводный процесс Дениса. И вот, наконец, свершилось — мужчина официально стал свободен. Однако звона свадебных колоколов поклонникам придется подождать еще неопределенное время.

Анна не скрывает своего нетерпения, но при этом сохраняет достоинство истинной леди. Она признается, что томится в ожидании заветного кольца и предложения руки и сердца. "Я все собираюсь замуж по-прежнему. Не знаю, когда состоится свадьба. Пока он не сделал мне предложение, ждем… Если и выйду замуж сейчас, то это будет зрелое замужество. Сейчас я как раз только стала готовой", — откровенничает звезда.

История их любви началась в 2021 году и достойна экранизации. Судьбоносная встреча произошла в ресторане, причем началось все вовсе не с романтических взглядов, а с небольшой стычки. Словесная перепалка быстро переросла во взаимный интерес, а затем и в бурный роман, который длится по сей день. Сейчас Семенович находится в своей лучшей форме и готова к новому статусу, оставив роли разлучниц исключительно для забавных видео в блогах подруг.