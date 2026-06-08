"Разум превращается в труху": названы 3 привычки во сне, которые незаметно убивают ваш мозг

Ваш мозг может стареть в ускоренном темпе прямо сейчас, приближая неизбежную деменцию.



Масштабное и пугающее своими выводами исследование ученых из Университета Аризоны заставило мир по-новому взглянуть на обыденные привычки. Оказывается, то, как мы спим, напрямую диктует нашему мозгу, когда ему пора "выходить на пенсию". Специалисты провели колоссальную работу, проанализировав снимки МРТ и детальные анкеты более чем 23 000 человек. Главная сенсация проекта в том, что эксперты разложили сон на молекулы, изучая не общие жалобы, а конкретные повседневные модели поведения, которые годами разрушают наш разум изнутри, сообщает RidLife.

Тихий убийца внутри черепной коробки

В ходе детального анализа ученые выделили 3 роковых нарушения сна, которые являются прямым билетом к преждевременному старению мозга. Это частый дневной сон, регулярная бессонница и отклонение от золотого стандарта ночного отдыха (7–9 часов). Эти факторы оказались тесно связаны с увеличением повреждений белого вещества в головном мозге. Речь идет о микроскопических шрамах и разрушениях, которые накапливаются годами. Человек может чувствовать себя бодрым, но его мозг уже начинает напоминать "старое решето", что в разы повышает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Десять лет под прицелом науки

Эксперимент поражает своей дотошностью. Участники начали заполнять анкеты еще в период с 2006 по 2010 год, детально описывая свои ночные ритуалы. Полноценное МРТ-сканирование они прошли лишь спустя девять лет. Результаты оказались шокирующими. Изначально негативный след на белом веществе оставляли почти все параметры, включая привычный многим храп. Однако после того, как авторы исследования математически отсеяли сопутствующие сосудистые проблемы, храп отступил. На передовой остались все те же три врага: бессонница, дневная дрема и неправильная продолжительность сна.

Роковые семь часов

Особое внимание исследователи уделили хронометражу. Выяснилось, что те, кто стабильно спал менее семи часов в сутки, буквально подписывали приговор своим нейронным связям. Объем повреждений белого вещества у них был существенно выше, чем у "счастливчиков", соблюдавших норму. Интересно, что избыток сна (более 9 часов) пока не показал столь явного разрушительного эффекта, но ученые намерены перепроверить это в ближайшее время.

Как спасти свой разум?

Хорошая новость в том, что процесс старения мозга можно затормозить. Это не требует покупки дорогих лекарств или сложных процедур. Секрет долголетия разума кроется в жесткой дисциплине. Корректировка графика, решительная борьба с бессонницей и отказ от привычки "прилечь на часок" днем способны сотворить чудо. Качественный ночной отдых позволяет мозгу вовремя проводить "санитарную очистку" и восстанавливать поврежденные структуры. Помните: каждая минута вашего сна — это вклад в ваше ясное будущее или шаг навстречу беспамятству. Берегите свой сон, пока он бережет ваш мозг.