"Дабл-папа и дабл-мама": Иван Янковский и Диана Пожарская ошарашили новостью о пополнении в семье

Династия Янковских встретила нового члена семьи.



Российский шоу-бизнес буквально ликует: в семье "главного пацана страны" Ивана Янковского и его ослепительной супруги Дианы Пожарской случилось долгожданное чудо. Актеры, которые всегда считались одной из самых закрытых и загадочных пар отечественного кинематографа, решили нарушить молчание и поделиться своим безграничным счастьем. Звездная чета во второй раз стала родителями, подарив этому миру еще одного продолжателя легендарной фамилии, чья история неразрывно связана с золотым фондом нашего кино.

Счастливое событие произошло в обстановке строжайшей секретности, к которой пара приучила своих поклонников еще со времен первой беременности Дианы. О том, что в семье ожидается пополнение, в светских кулуарах ходили лишь смутные слухи, которые сами артисты предпочитали не комментировать, оберегая свой уютный мир от назойливых глаз прессы. И вот теперь завеса тайны окончательно приоткрыта: у пары родился сын, которому дали благородное и звучное имя — Давид.

В своих социальных сетях супруги опубликовали трогательное признание, которое моментально разлетелось по всем фанатским пабликам.

"В принципе сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл-мама, дабл-папа, получается. Добро пожаловать, маленький D", — написали они, сопроводив пост кадрами, от которых веет абсолютной нежностью и покоем.

Статус "дабл-родителей" явно вдохновляет Ивана и Диану, которые, несмотря на свою невероятную востребованность в профессии, находят время для самого главного — создания крепкого и любящего тыла. Иван Янковский, чей карьерный взлет в последнее время сравнивают с настоящим культурным взрывом после ролей в громких сериалах и фильмах, в очередной раз доказал: роль отца для него важнее любых престижных наград и фестивальных оваций.

Первый сын пары, который появился на свет в 2021 году, получил имя в честь своего великого прадеда — легендарного Олега Ивановича Янковского. Маленький Олег уже успел стать любимцем публики, хотя родители и стараются не баловать сеть слишком частыми снимками наследника. Теперь же у него появился младший брат Давид, и поклонники династии уже вовсю гадают: унаследовал ли малыш те самые фамильные черты и тот магнетический взгляд, который когда-то покорил миллионы советских зрителей?