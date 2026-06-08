Гоша Куценко выдал главную тайну Марии Порошиной: Слава надежный

Многолетняя интрига, заставлявшая фанатов гадать о реальных отношениях Марии Порошиной и Ярослава Бойко, наконец разрешилась.



Личная жизнь Марии Порошиной долгое время оставалась одной из самых закрытых тем в российском шоу-бизнесе. Актриса, предпочитающая не афишировать свои отношения, практически никогда не называла имя своего избранника в беседах с представителями СМИ. Однако завесу тайны неожиданно приоткрыл Гоша Куценко, с которым Порошину связывают долгие годы теплых и доверительных отношений. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ артист прямо заявил, что Мария вышла замуж за своего давнего коллегу Ярослава Бойко. Куценко не только одобрил выбор бывшей возлюбленной, но и признался, что присутствовал на торжественной церемонии.

По словам Куценко, он знает Ярослава Бойко даже дольше, чем сама Мария, и считает его исключительно надежным человеком. Актер подчеркнул, что церемония бракосочетания состоялась около двух месяцев назад в обстановке строжайшей секретности. Примечательно, что слухи о романе Порошиной и Бойко активно обсуждались в артистической среде и среди поклонников более двадцати лет — с тех самых пор, как они сыграли супружескую пару в популярном сериале "Всегда говори всегда". Зрители настолько полюбили этот экранный тандем, что в реальности их начали "женить" задолго до появления официальных подтверждений.

Сам Ярослав Бойко, который лишь недавно оформил развод после двадцати трех лет брака с Рамуне Ходоркайте, ранее старался обходить вопросы о личной жизни стороной. На все расспросы о возможной свадьбе с Порошиной актер отвечал уклончиво, утверждая, что не видит причин для спешки. Однако откровения Куценко не оставили места для сомнений. В финале интервью Гоша даже попросил Марию подвезти его, иронично заметив, что ему еще придется объяснять этот поступок "Славе Бойко и своей нынешней жене".

Особый интерес к этой истории подогревает и давняя загадка рождения пятого ребенка Марии Порошиной. В 2019 году актриса родила сына Андрея, имя отца которого скрывала долгие годы. Первоначально в документах значился ее бывший супруг Илья Древнов, но он через суд доказал, что не имеет отношения к появлению мальчика на свет. Тогда же в прессе начали активно обсуждать версию, что отцом ребенка является именно Ярослав Бойко. Сама Мария традиционно хранила молчание, позволяя поклонникам строить самые разные догадки — от "таинственного иностранного бизнесмена" до близких коллег по сцене.

Теперь, когда информация о свадьбе стала достоянием общественности, многие фанаты уверены, что пазл наконец сложился. Мария Порошина, воспитывающая пятерых детей, нашла стабильность и счастье рядом с человеком, который был рядом на протяжении многих лет ее профессиональной деятельности.