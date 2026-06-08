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Наташа Королева обвинила Пугачеву в развале семьи с Николаевым: Нож в спину

Наташа Королева обвинила Пугачеву в развале семьи с Николаевым: Нож в спину
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Спустя десятилетия "русалка" отечественной эстрады решилась на горькую правду.

История любви "дельфина" и "русалки" долгие годы казалась поклонникам идеальной сказкой, но за глянцевым фасадом скрывалась настоящая трагедия. Распад союза Наташи Королевой и Игоря Николаева до сих пор окутан тайнами и недомолвками. Официально пара разошлась из-за "угасших чувств", но сегодня Королева готова сорвать маски. Оказывается, в этой истории был третий лишний, и имя этой женщины наводило трепет на весь шоу-бизнес. Речь об Алле Пугачевой.

Холодный душ для юной звезды

Взаимоотношения Королевой и Пугачевой не задались с самого начала. Наташе не было и двадцати, когда она впервые предстала перед очами великой и ужасной Примадонны. Вместо ожидаемой поддержки и благословения начинающая певица получила жесткий отпор. Пугачева, обладавшая в те годы абсолютной властью, фактически вынесла приговор вокалу и образу Наташи. Это был не просто совет, а попытка стереть молодую конкурентку с лица земли, лишив ее веры в себя.

Но почему Пугачева так невзлюбила юную киевлянку? Ответ оказался прост и циничен. Игорь Николаев долгие годы был "золотым пером" Аллы Борисовны, создавая для нее бессмертные хиты. Когда композитор переключил все свое внимание, талант и страсть на молоденькую протеже, Примадонна восприняла это как личное оскорбление и предательство государственного масштаба. Она не привыкла делить своих фаворитов с кем-либо еще.

Жизнь между двух огней

"Я оказалась между двух огней, — признавалась позже артистка. — Игорь верил в меня и вкладывал душу, а для Аллы Борисовны это было ножом в спину".

В итоге Королеву начали демонстративно игнорировать: ее не приглашали на знаковые концерты, ее имя вычеркивали из списков "Рождественских встреч", а двери престижных студий захлопывались перед самым носом. Певица понимала — это месть королевы за ее дерзость и любовь маэстро.

Брак с Николаевым, начавшийся как бурный роман, быстро превратился в испытание на прочность. Разница в шестнадцать лет, наставнический тон мужа и его постоянные гастрольные увлечения разрушали доверие. Наташа рано повзрослела, взяв на себя быт и заботу о супруге, но взамен получала лишь холод и измены. В момент, когда семейная лодка окончательно дала течь, Королева совершила отчаянный шаг — она пошла на исповедь к своей главной недоброжелательнице.

Роковой совет "доброй наставницы"

Визит к Пугачевой за советом сегодня кажется безумием, но тогда Наташа искала спасения везде. Она прямо спросила Аллу Борисовну, как ей пережить измены Николаева и спасти брак. Ответ Примадонны был кратким и ядовитым, словно укус змеи: "Уйди. И посмотри, пойдет ли он за тобой". Это была идеальная психологическая ловушка.

Королева поверила. Она ушла, надеясь, что муж бросится в погоню, будет молить о прощении и бороться за их любовь. Но Николаев позволил ей уйти, не сделав ни единой попытки вернуть "русалку" в свою гавань. Позже Королева осознала: Пугачева знала Николаева как облупленного. Она понимала, что он не пойдет следом, и намеренно дала тот самый совет, который должен был окончательно добить этот брак.

Расправа или прозрение?

Сегодня Наташа Королева не скрывает — именно вмешательство Аллы Борисовны стало детонатором развода. Примадонна, чувствуя свою власть, просто убрала "неугодную" женщину из жизни своего любимого композитора. И хотя позже в жизни Наташи появился Сергей Глушко, она до сих пор вспоминает ту историю с привкусом горечи.

Развод "дельфина" и "русалки" стал лишь пешкой в большой игре закулисных влияний, где один совет старшей коллеги разрушил то, что строилось годами. Верить ли в коварство Примадонны или списать все на несчастный случай — решать зрителю, но Королева свой вердикт уже вынесла. Она уверена: Пугачева намеренно вмешалась в чужую семью, демонстрируя свою силу.

Шоу-бизнес в Telegram

8 июня 2026, 10:44
Наташа Королева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
RuNews24.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

32 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой

Игорь Николаев. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр Youtube / @novaya-volna
Фото: соцсети / @koroleva__star

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