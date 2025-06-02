Жителям ЮЗАО предоставлены комфортные условия для занятий спортом рядом с домом

В округе открываются спорткомплексы, бесплатные секции, проводятся тренировки для детей и взрослых

На юго-западе Москвы активно развивается спортивная инфраструктура. В соответствии с утвержденным стандартом здесь приводят в порядок имеющиеся спортивные комплексы и строят новые, а в бесплатных секциях столичного Департамента спорта открыты 300 групп, в том числе для занятий плаванием, настольным теннисом, футболом, волейболом, фитнесом растяжке, бегу, бадминтону и пр.

Так, в 2024 г. в рамках государственной программы «Спорт Москвы» в ЮЗАО были капитально отремонтированы ФОК «Рокотова», СК «Ясенево» и СК «Гимнаст». В учреждениях обновили тренировочные залы, холлы, коридоры, инженерные сети, включая системы вентиляции и кондиционирования. В частности, в зале для игры в волейбол ФОК «Рокотова» появилось противоскользящее напольное покрытие, электронное табло и судейская вышка, а в хореографическом зале – тумбы для кроссфита (плиобоксы) и координационные лестницы.

В текущем году после ремонта должны открыться ФОК «Ясногорский» (Ясногорская улица, дом 19) и «Южное Бутово» (улица Поляны, дом 35). В частности, в «Южном Бутове» будут проходить занятия по фехтованию, теннису, плаванию и общей физической подготовке. Крытый теннисный корт оснастят новым покрытием, которое подойдет для проведения соревнований высокого уровня. В зале фехтования появятся специальные деревянные дорожки, гарантирующие спортсменам максимальный комфорт и безопасность, а в тренажерном зале - амортизирующее резиновое покрытие, которое уменьшает риск получения травм. Вода в бассейне будет обеззараживаться с использованием ультрафиолетовых ламп, а фильтрацию полностью автоматизируют. В малой чаше бассейна заменят покрытие и установят современную систему переливного водоотведения.

Напомним, что в теплое время года на территории ЮЗАО проходят открытые тренировки флагманских проектов столичного Департамента спорта, многие из которых стали частью проекта «Лето в Москве». Посетить занятия по растяжке, йоге, танцевальную и функциональную тренировки можно на девяти площадках проекта «Спортивные выходные». Занятия проходят на территории усадьбы «Воронцово», в зоне отдыха «Тропарево», ландшафтном парке «Южное Бутово», на Воробьевых горах и фестивальных площадках на бульваре Дмитрия Донского, улицах Адмирала Руднева, Теплый Стан и Профсоюзная. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Спортивные выходные».