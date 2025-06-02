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Трамвайный разворот на Чистопрудном бульваре оборудуют автоматической стрелкой

Трамвайный разворот на Чистопрудном бульваре оборудуют автоматической стрелкой
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Строящаяся трамвайная линия пройдет от Комсомольской площади до Чистых прудов

На Чистопрудном бульваре идут работы по обустройству участка трамвайных путей, который станет частью строящейся трамвайной линии по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от Комсомольской площади до Чистых прудов. На данном этапе специалисты комплекса городского хозяйства Москвы уже завершили основные работы по реконструкции трамвайного разворота.

Протяженность уложенного пути на этом участке достигает почти 110 метров, из них 100 метров – это гнутые трамвайные рельсы, которые составляют кольцо разворота. Новшеством являются современные одиночные стрелочными переводы с гибким остряком, благодаря которым трамваи будут переходить с главного пути на примыкающие посредством автоматического перевода направления движения.

Такие стрелочные переводы состоят из двух наружных неподвижных рамных рельсов, двух внутренних, соединенных между собой, и гибких остряков. Применение такой конструкции не только придает плавность ходу, но и позволяет увеличить скорость трамвая за счет точной механической обработки переводящего элемента. При этом в схеме предусмотрена система блокировки, за счет которой невозможен перевод стрелки под вагоном, проходящим ее в данный момент.

Особенностью данной трамвайной линии является то, что она строится на монолитном основании, без традиционных шпал. В ходе на Чистопрудном бульваре работ строители демонтировали дорожное покрытие и старые рельсы на разворотном кольце, выкопали котлован и заложили монолитное основание. На прямых участках вдоль бульвара, где сохраняются существующие рельсы, расчистили подушку для выравнивания стыковки старых и новых путей. На развороте с обеих сторон рельсов установили резиновые вкладыши.

Учитывая близость путей к памятникам архитектуры, специалисты применили при монтаже специальную двухкомпонентную мастику. Ее уникальный состав создает дополнительную демпфирующую прослойку между рельсом и монолитной армированной плитой, благодаря чему достигается повышенная плавность и бесшумность хода. А за счет обрезинивания рельсы жестко крепятся к монолитной плите, что позволит им в течение долгих лет оставаться на необходимом уровне высоты.

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2 июня 2025, 10:26
Фото: mos.ru/ Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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