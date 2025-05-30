Для электробусов в ТиНАО установили ультрабыстрые зарядные станции

Точки питания расположены у метро "Саларьево" и в Троицке

На улицах Москвы все чаще можно встретить современные экологичные электробусы. Они приходят на смену автобусам с дизельными двигателями и не только сокращают вредное воздействие на окружающую среду, но и дарят повышенный комфорт пассажирам. Чтобы электробусы быстрее возвращались на маршрут, им требуются мощные зарядные станции для аккумуляторных батарей. На днях специалисты столичного комплекса городского хозяйства подключили к энергосетям еще 20 ультрабыстрых точек питания.

Новые зарядные станции для пассажирского электротранспорта расположены на территории ТиНАО: 12 установили у станции метро «Саларьево» в районе Коммунарка, еще восемь – в микрорайоне В района Троицк.

Для подключения зарядок к электросетям энергетики смонтировали четыре трансформаторные подстанции и установили в них по два трансформатора мощностью от 630 до 1250 киловольт-ампер. Специалисты также проложили 6,5 км кабельных линий электропередачи с напряжением 10 киловольт, в том числе 3,5 км проложили с использованием метода горизонтально направленного бурения. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составила 5,6 мегаватта.

Основным и резервным источниками электроснабжения объектов в Саларьеве стали подстанции «Говорово» с напряжением 220 киловольт и «Теплый Стан» с напряжением 110 киловольт, а в Троицке – подстанция «Троицкая» с напряжением 110 киловольт. Электроснабжение обеспечено по второй категории надежности, то есть в случае технологического сбоя на одной линии напряжение автоматически начнет поступать по резервной.

Важно отметить, что современные зарядные станции для электробусов устойчивы как к высоким, так и низким температурам воздуха, что гарантирует их работу в любое время года. Все они также оснащены цифровой системой управления и мониторинга, что обеспечивает круглосуточный контроль параметров заряда.

Накануне в Москве начали тестировать новый электробус повышенной вместимости КамАЗ-6292. Большой электробус-гармошка вышел на маршрут Е10, соединяющий станции метро «Саларьево» и «Китай-город». Длина нового электробуса составляет 18,7 метра, в салоне 47 посадочных мест, четыре валидатора для оплаты проезда, три информационных медиаэкрана. Запас хода данного электробуса составляет не менее 135 километров после подзарядки.