Активные москвичи получат приз за пройденные 10 000 шагов

Фестиваль бега и ходьбы состоится 8 июня

Интересное мероприятие подготовил Департамент спорта города Москвы для всех любителей активного образа жизни – фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов». Он пройдет 8 июня на территории Бульварного кольца. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Вход свободный. Возраст участников не ограничен.

Мероприятия фестиваля будут организованы на девяти центральных бульварах столицы. Задача участников – пройти в течение дня 10 тысяч шагов. Подтвердить количество пройденных шагов можно несколькими способами: собрав все печати у администраторов на каждой площадке, показав количество шагов в любом приложении или можно отсканировать куар-код на площадках (на навигационных стелах) и зарегистрироваться на сайте мероприятия для подсчета шагов организатором. Каждый участник, выполнивший задание, может получить сувенир, подготовленный «Московским спортом».

Помимо этого, гости фестиваля смогут принять участие в массовых стартах по бегу и ходьбе, мастер-классах, иммерсивных экскурсиях, танцах и других мероприятиях. В течение дня на всех площадках фестиваля будут организованы открытые тренировки: на Трубной площади состоятся занятия по фитроку и степ-аэробике, на Рождественском и Сретенском бульварах – по роуп-скиппингу, на Чистопрудном бульваре – по зумбе и данс-миксу, на Никитском и Тверском бульварах – по скандинавской ходьбе, на Страстном и Петровском бульварах – по стретчингу.

Кроме того, на Чистопрудном бульваре откроется зона VR-ходьбы, где каждый желающий сможет преодолеть необычный маршрут в виртуальной реальности, а на Петровском бульваре состоится массовый старт по ходьбе с элементами растяжки на всем пути.

На всех площадках для гостей фестиваля запланированы выступления артистов и музыкантов, а также иммерсивные экскурсии по специально разработанным маршрутам, где каждый участник узнает историю бульваров и необычные факты о них. Специально для фестиваля также подготовили увлекательный городской квест с элементами спортивного ориентирования «Москва интересная». Это уникальная возможность совместить спортивную активность с путешествием по столице. Участники получат не только отличную физическую нагрузку, пройдя заветные 10 тысяч шагов, но и навыки спортивного ориентирования в городских условиях.