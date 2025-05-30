В "Лужниках" появится зона отдыха с поющим фонтаном

Искусственный водоем займет более 3,2 тысячи квадратных метров площади

В олимпийском комплексе «Лужники», на центральной площади перед Большой спортивной ареной, скоро появится фонтан. Вокруг его чаши установят банкетки для отдыха, а зимой там можно будет заливать каток.

Проект по созданию в Лужниках фонтана является частью работ по благоустройству территории. Прежде на центральной площади была большая асфальтированная парковка, которую посетители спортивного комплекса стремились быстрее преодолеть. Сейчас задача – создать на этом месте современное городское пространство, где можно отдохнуть, созерцая окрестности и наслаждаясь звуками воды. При этом площадь должна подходить и для организации массовых мероприятий.

В связи с этим проектное решение предполагает устройство фонтана по принципу «инфинити пул» – это искусственный водоем, в котором вода переливается через края. Она будет подаваться из центра, наполнять чашу и переливаться в лотки, установленные по периметру. Площадь фонтана составит более 3,2 тысячи квадратных метров. Летом около него разместят стульчики и банкетки. Днем можно будет смотреть на спокойное зеркало воды, а по вечерам наблюдать за шоу: фонтан сделают со звуком и подсветкой. Для создания зрелищного эффекта его оборудуют разными форсунками, среди которых будет более 190 наклонных струйных, почти 770 для имитации тумана и 306 пузырьковых.

Фонтан сделают неглубоким, на одном уровне с покрытием площади. Поэтому будет достаточно спустить из него воду, и на освободившейся площадке можно проводить фестивали и другие мероприятия. В зимнее время на центральной площади и расположенных рядом с ней боковых аллеях планируется заливать каток, который станет одним из самых больших в городе.

Работы по созданию фонтана уже ведутся. В настоящее время вырыт котлован, подходят к завершению монолитные работы по устройству технического помещения, где установят насосы, компенсационные емкости, оборудование для очистки и обеззараживания воды, системы управления и т.п. Затем мастера займутся облицовкой парапетов чаши гранитными плитами, а потом специалисты приступят к монтажу оборудования и пусконаладочным работам.