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Пятница 30 мая

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Летний клуб "Москва" откроется в столице 1 июня

Летний клуб "Москва" откроется в столице 1 июня
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Для активного отдыха москвичей и туристов подготовили более 10 площадок в центре города

Летний клуб «Москва» начинает свою работу с 1 июня. В течение всего сезона на Тверском бульваре будет действовать около десяти площадок, где москвичи и туристы смогут активно провести время, отдохнуть или перекусить в приятной обстановке.

С 1 июня по 7 сентября на Тверском бульваре будет работать многофункциональная городская площадка проекта «Лето в Москве». В программе летнего клуба – разнообразные спортивные мероприятия, лекции, более 500 тематических мастер-классов. Здесь же откроются модные поп-ап-магазины и появится зона отдыха с фудкортами.

Для всех желающих будут проходить занятия по йоге и пилатесу, оборудуют зоны для пиклбола и петанка, площадки для крокета и русских городков. Любителей интеллектуального досуга каждое воскресенье будут ждать на открытых шахматных турнирах. Они рассчитаны на участников всех возрастов, отборочные туры позволят выйти в финал и побороться с чемпионами за главный приз. Для участия требуется регистрация.

Юные и взрослые посетители также смогут побывать на скалодроме, поиграть в пинг-понг, ретроигры на приставках и автосимуляторы. Напомним, что последние включены в чемпионат Москвы по симрейсингу, участником которого может стать каждый, подходящий по росту: от 150 до 210 сантиметров. Для регистрации, которая проходит там же на месте, потребуется паспорт.

Для приятного отдыха на Тверском бульваре установят шезлонги, обустроят фудкорты. В открытом лектории будут проходить встречи с экспертами в области здоровья, моды, спорта и креативных индустрий.

Летний клуб «Москва» будет работать ежедневно для всех желающих. Следить за программой событий, которая постоянно дополняется, можно на сайте.

Проект «Лето в Москве» проходит уже второй сезон и объединяет все самые интересные спортивные, развлекательные, культурные, образовательные, благотворительные события в столице. Мероприятия запланированы ежедневно во всех районах города. Среди них как традиционные и любимые москвичами и туристами фестивали, например, «Усадьбы Москвы», так и новинки. К их числу относится, к примеру, проект «Книга в городе», который начнет работать с 1 июня на трех уютных столичных площадках.

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30 мая 2025, 12:46
Фото: Е.Самарин/ Mos.ru
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