На Школьной улице откроется филиал рыбного рынка "Москва – на волне"

Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" проходит в рамках масштабного проекта "Лето в Москве"

С 30 мая по 8 июня в столице пройдет девятый фестиваль «Москва – на волне. Рыбная неделя», являющийся частью традиционных «Московских сезонов» и организованный в рамках масштабного сезонного проекта "Лето в Москве". В эти дни ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании со всей страны привезли в Москву свежайшие деликатесы, которые можно будет сразу попробовать на площадках фестиваля. Гостей также ждет насыщенная развлекательная, спортивная, музыкальная и гастрономическая программа.

В этом году фестиваль «Рыбная неделя» охватит более 30 площадок во всех округах столицы. Одной из самых масштабных станет рыбный рынок, организованный на пешеходной Школьной улице в Таганском районе (ЦАО). Здесь работает несколько тематических отделов, где представлена в том числе замороженная морская и речная рыба, охлажденная рыба, рыба холодного и горячего копчения. Отдельную секцию занимает сельдь как один из самых популярных продуктов у москвичей. Помимо этого, на Школьной улице можно найти разнообразные морепродукты: икру кеты, кижуча, горбуши, нежную печень трески и сахалинский салат из морской капусты, а также мясо краба, шпроты из балтийской кильки, кусочки сардин и, конечно, знаменитую атлантическую сельдь в масле.

Посетителей площадки ждут дегустации и приятные гастрономические открытия. Желающие взять понравившийся продукт домой могут не волноваться за его сохранность даже в самый жаркий день – на этот случай подготовлены специальные фирменные термопакеты «Москва – на волне».

Школьная улица на время фестиваля также станет своеобразным музеем российского флота. Гости познакомятся с его 330-летней историей от эпохи Петра I до наших дней, увидят самобытную форму российских моряков, включая знаменитую бескозырку – русское изобретение, которое пришло на смену неудобным конусообразным шляпам, изучат одежду рыбаков, элементы снаряжения и знаки отличия.

Атмосферу праздника и творчества для гостей рыбного рынка создадут музыкальные и театральные коллективы, которые будут выступать на сцене с тематическими номерами, посвященными морским приключениям.