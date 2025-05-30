В Москве открываются летние площадки для чтения, общения и творчества

Новый проект "Книга в городе" стартует с 1 июня

С наступлением лета в Москве запускают новый проект для любителей чтения и литературы – «Книга в городе». С 1 июня по 7 сентября на трех удобных локациях – на Сретенском бульваре, на Театральной площади у фонтана Витали и в Пушкинском сквере – москвичи и гости столицы смогут бесплатно взять книжку и почитать в уютной обстановке. В течение лета на этих площадках также будут проходить разнообразные культурные мероприятия.

Так, в Международный день защиты детей 1 июня в Пушкинском сквере состоится творческая встреча с автором книги «Дуськины рассказы» Екатериной Терешиной. Присутствующие смогут послушать веселые истории из жизни мопса Дуси и взять автограф писательницы.

5 июня на площадке у фонтана Витали актер театра и кино Антон Шагин проведет презентацию своей книги «Шагомер». В тот же день на Сретенском бульваре народный артист России Владимир Стеклов прочтет любимые фрагменты из произведений русских классиков. А 6 июня у фонтана Витали поклонников творчества Александра Пушкина приглашают на выступление актрисы Валерии Ланской.

Помимо этого, участники проекта «Книга в городе» в июне смогут пообщаться с артистом Иваном Стебуновым, автором бестселлеров, среди которых «Легендарный свитер Брата и другая вязаная спицами одежда в стиле культового фильма» блогером-миллионником Андреем Курочкиным и с другими известными в культурной среде людьми.

В афише есть и мероприятия, адресованные самым юным гостям. Для ребят в дневные часы будут организованы мастер-классы, театрализованные чтения, встречи с авторами детских книг, прослушивание аудиосказок на виниловых пластинках.

Площадки «Книга в городе» будут работать до 7 сентября с 12:00 до 22:00 ежедневно, кроме понедельника. Информацию о регистрации на мероприятия можно уточнить на сайте книгавгороде.рф.

Книги для проекта предоставлены библиотеками Москвы. Желающие смогут прямо на площадках оформить единый читательский билет.Проект «Книга в городе» является частью масштабного проекта «Лето в Москве», который объединяет все главные сезонные мероприятия в столице.