"Активный гражданин – детям" подготовил викторину для школьников

Юным любителям музеев будет особенно интересно

Проект «Активный гражданин – детям» приглашает юных москвичей в возрасте от шести до 13 лет принять участие в викторинах, к созданию которых причастны столичные Департаменты культуры, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Вопросы касаются уникальных экспонатов четырех музеев Москвы. Узнать ответ можно также в видеоисториях, которые предваряют задания.

Вопросы викторины распределены по уровням сложности в зависимости от возраста участника. Так, ребятам 6 – 7 лет предлагается погрузиться в быт и творчество русских поэтов. Посмотрев историю «Уголок поэзии», маленькие знатоки смогут сказать, на каком музыкальном инструменте любил играть поэт Сергей Есенин. Видеоролик «Маленький секрет» подскажет, для чего предназначался некий крохотный предмет, принадлежавший Марине Цветаевой. В то же время дети 8–10 лет выяснят, что хранил Сергей Есенин в маленьком деревянном сундучке, что украшало кофейную чашку Марины Цветаевой и как она оказалась в доме-музее поэта.

Для ребят 11–13 лет подготовили вопросы про экспонат музея «Моторы войны» – легендарный танк Т-34. Из видеоистории дети узнают, почему боевую машину прозвали невидимкой, какую скорость развивал танк и в чем состоял секрет его башни.

Тем, кто успешно справится с заданиями, начислят специальные детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг в разделе «Призы» на платформе «Активный гражданин – детям» и в категории «Активный гражданин – детям» на сайте «Миллион призов». Например, ребята могут выбрать интеллектуальные настольные игры, сертификаты в магазины, билеты на экскурсии, мастер-классы и проч.

Чтобы стать участником викторины и заработать баллы, ребята должны быть авторизованы на платформе «Московская электронная школа» или иметь учетную запись не ниже стандартной на портале mos.ru.

Для взрослых «Активных граждан» подготовлены свои викторины и задания. К примеру, они могут принять участие в видеовикторине, посвященной 11-летию проекта. Чтобы заработать баллы, пользователям необходимо ответить на восемь вопросов, посвященных знаковым для столицы решениям горожан, проголосовавших на платформе «Активный гражданин».